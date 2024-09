DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HAUSHALT - Der Heidelberger Juraprofessor Hanno Kube äußert massive Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Regierungsentwurfs für den Bundeshaushalt 2025. In einem Gutachten im Auftrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, das dem Spiegel vorliegt, kritisiert Kube vor allem viel zu hohe Globalpositionen, die im Entwurf vorgesehen sind. Als Globalpositionen werden pauschale Posten über Mehreinnahmen und Minderausgaben bezeichnet. Kube hat die Unionsfraktion schon im vergangenen Jahr bei ihrer erfolgreichen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Umbuchung von 60 Milliarden Euro an Corona-Hilfen in den Klima- und Transformationsfonds beraten. (Spiegel)

VERBRIEFUNGEN - Deutschland ist entschlossen, durch Anpassungen an EU-Vorgaben den stockenden Markt für Verbriefungen wiederzubeleben. Das hat Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundeskanzeramt, beim Forum für strukturierte Wertpapier (BSW) bekräftigt. Deutschland sei beim Thema Verbriefungen ambitioniert. (Börsen-Zeitung)

September 10, 2024 01:14 ET (05:14 GMT)

