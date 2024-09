Städtische Meldeämter in ganz Österreich haben moderne Dokumentenleser vom Typ Regula 7024M zur Automatisierung und Sicherung von Identitätsprüfungsverfahren integriert. Die Initiative ist Teil des Projekts "Sicheres Meldeamt", das vom österreichischen Innenministerium gestartet wurde.

In Österreich spielt das Meldeamt eine wichtige Rolle in den Verwaltungsverfahren für Bürger und Einwohner. Dort muss man seinen Wohnsitz anmelden, was ein wesentlicher Bestandteil des Lebens in Österreich ist. Die Rolle des Meldeamts geht jedoch über die bloße Anmeldung hinaus: Es erleichtert den reibungslosen Übergang für Personen, die innerhalb Österreichs oder nach Österreich umziehen, gewährt ihnen Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und trägt zu einer geordneten Gemeindeverwaltung bei.

Die Notwendigkeit zur Modernisierung

Die Überprüfung von Ausweisdokumenten in den österreichischen Meldeämtern basiert traditionell überwiegend auf manueller Arbeit, die ein gewisses Maß an Fachwissen erfordert, zeitaufwendig und fehleranfällig ist. Das Innenministerium hat den Bedarf an effizienteren und hürdenfreien Abläufen erkannt und mit der Initiative "Sicheres Meldeamt" den Meldeämtern einen neuen Ansatz zur Automatisierung des Lesens und der Überprüfung von Ausweisdokumenten angeboten.

Die Lösung

Um das Projekt "Sicheres Meldeamt" im ganzen Land umzusetzen, wurde die Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern der österreichischen Meldeämter initiiert. Zu diesen Anbietern gehören u.a. Kufgem, Gemdat OÖ, PSC, Comm-Unity EDV und Gemdat NÖ. Sie haben angeboten, die Meldeämter mit den kompakten Desktop-Dokumentenlesern Regula 7024M auszustatten.

Die Geräte von Regula wurden ausgewählt, weil sie über eine fortschrittliche OCR-Technologie verfügen, die auf Identitätsdokumente zugeschnitten ist, sowie über MRZ- und Barcode-Lesemodule und mehrere Lichtquellen. Dadurch kann Regula 7024M verschiedene Datentypen, einschließlich eingraviertem und geprägtem Text, genau erkennen. Zusätzlich ist das Gerät mit einem RFID-Chip-Lesemodul ausgestattet, das die Überprüfung biometrischer Dokumente ermöglicht. Durch die Durchführung umfangreicher Datenabgleiche trägt Regula 7024M dazu bei, mögliche Unstimmigkeiten in persönlichen Informationen zu erkennen, die auf Betrug hindeuten könnten.

Erste Ergebnisse und Zukunftsaussichten

Die Pilotprojekte in Städten wie Linz, Telfs und Sankt Pölten haben deutliche Verbesserungen bei den Registrierungsprozessen gezeigt. Mit dem Regula 7024M werden die Dokumente sofort verarbeitet, was den manuellen Arbeitsaufwand erheblich reduziert und menschliche Fehler praktisch ausschließt.

Christoph Heichinger, Ministerialrat der Zentralstelle des österreichischen Bundesministeriums für Inneres und einer der Leiter des Projekts "Sicheres Meldeamt" erklärte: "Die digitale Aufwertung des Meldeverfahrens ermöglicht es den Meldeämtern, wirksame Schutzmechanismen gegen die unberechtigte Verwendung von Meldebestätigungen zu schaffen. Dies wird durch den Einsatz von hochwertigen Pass- und Dokumentenlesegeräten zur Überprüfung der Dokumente erreicht."

Nun wird das Projekt "Sicheres Meldeamt" auf weitere Meldeämter in Österreich ausgeweitet.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Dokumentenlesegeräte die Ausweisbearbeitung in den österreichischen Meldeämtern vereinfachen und sichern werden. Regula 7024M ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das die täglichen Abläufe der Grenzkontrollen und der Einwanderungsbehörden verändern kann. Diese Initiative setzt einen neuen landesweiten Maßstab für die Identitätsprüfung, und wir freuen uns darauf, das Projekt 'Sicheres Meldeamt' im Zuge der landesweiten Umsetzung weiterhin zu unterstützen", so Maris Kaminskis, Executive Director bei Regula Europe.

