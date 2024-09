NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos von 300 auf 250 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan passte in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar ihr Bewertungsmodell für den Online-Modehändler an dessen Refinanzierung, den Verkauf der Beteiligung an Topshop und die jüngsten Aussagen zur Geschäftsentwicklung an. Sie trug mit einer Senkung ihrer operativen Ergebnisprognose (Ebitda) für 2024 dem aktualisierten Ausblick Rechnung. Zudem revidierte sie ihre Umsatzschätzung für 2025 nach unten./gl/ag



