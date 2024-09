DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: ArtXX AG lädt zur Generalversammlung ein und äußert sich zur mittelfristigen Geschäftsentwicklung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Monheim am Rhein (pta/10.09.2024/08:00) - Monheim/Zug, 10. September 2024: Die ArtXX AG (ArtXX), die E-Commerce-Tochter der Weng Fine Art AG, hat ihre Aktionäre zur Generalversammlung (GV) eingeladen, die am 26. September 2024 in Zug (Schweiz) stattfinden wird. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, ihren freien Aktionären eine Dividende von 0,10 EUR je B-Aktie vorzuschlagen. Etwa 92,5 % des Bilanzgewinns thesauriert die Gesellschaft, um ihre Bilanz weiter zu stärken. Das ist in dieser Form nur möglich, weil der Großaktionär der ArtXX, die Weng Fine Art AG, auf eine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 zu Gunsten der freien Aktionäre verzichtet hat.

Auf der GV soll David Reimer, Geschäftsführer der arttrade GmbH, Düsseldorf, als weiteres Mitglied des Verwaltungsrates zur Wahl vorgeschlagen werden. Die bisherigen Verwaltungsräte, Peter Hodel und Rüdiger K. Weng stellen sich zur Wiederwahl.

Während der GV sollen des Weiteren die Zahlen der ArtXX im 1. Halbjahr 2024 vorgestellt, erläutert und diskutiert werden.

Der Abwärtstrend des Kunstmarktes, der mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 begonnen hatte, setzte sich im bisherigen Verlauf des Jahres 2024 fort - dies allerdings in abgeschwächter Form, was auf ein bevorstehendes "bottoming out", also auf ein Auslaufen dieses Abwärtstrends hindeuten könnte.

Die Entwicklung des Kunstmarktes wird seit Jahren sehr stark von politischen und ökonomischen, aber auch von sozio-ökonomischen Faktoren bestimmt. Am 12. September 2024 wird die EZB ihre Leitzinsen weiter reduzieren und am 18. September 2024 die amerikanische FED voraussichtlich ihren lang erwarteten Zinssenkungszyklus einleiten. Die US-Präsidentschaftswahlen, vor denen, insbesondere in den USA, oft Kaufzurückhaltung herrscht, werden am 5. November 2024 stattfinden.

Eine sukzessiv weiter abnehmende Inflation, optimistischere Prognosen für das wirtschaftliche Wachstum sowie eine Stabilisierung des Immobilienmarktes könnten zusätzlich zu einer Verbesserung der Lage auf dem internationalen Kunstmarkt beitragen. Damit wären auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Kaufbereitschaft wieder steigt und im kommenden Jahr der zyklische Abwärtstrend des Kunstmarktes gebrochen werden kann.

Das Management der ArtXX arbeitet darauf hin, dass die Gesellschaft schon vor dem globalen Kunstmarkt den Turnaround bei Umsätzen und Erträgen vollziehen kann. Dazu wird die Geschäftsführung der ArtXX in ihrer Generalversammlung Ausführungen machen.

Über die ArtXX

Die ArtXX AG ist zu mehr als 61 % im Besitz der Weng Fine Art AG in Monheim. Weiterhin hält der Verwaltungsratsvorsitzende Rüdiger K. Weng mehr als 23 % der Aktien. Der Streubesitz verteilt sich auf mehr als 400 Aktionäre. Die Gesellschaft gilt als eines der profitabelsten Kunst-E-Commerce-Unternehmen weltweit. Im Fokus der Gesellschaft steht der Online-Handel mit Werken international bedeutender zeitgenössischer Künstler wie Ai Weiwei, El Anatsui, Jeff Koons, Damien Hirst, Peter Doig, Christo, Robert Longo, Alex Katz, Erwin Wurm und Bernar Venet. Die grafischen und skulpturalen Editionen werden über die 2015 etablierte E-Commerce Plattform "Weng Contemporary" angeboten. Weitere Informationen unter: http://www.wengcontemporary.com

Über die Weng Fine Art

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist ein führendes Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte serielle Kunstwerke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem der größte Aktionär der Artnet AG, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt.

Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: www.wengfineart.com ( http://www.wengcontemporary.com )

(Ende)

Aussender: Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com

ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, m:access in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2024 02:00 ET (06:00 GMT)