Stockholm/Berlin (ots) -Das in Berlin ansässige Unternehmen PAIR Finance (https://pairfinance.com/) hat die Inkassobranche in mehreren europäischen Ländern durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Verhaltensforschung erfolgreich herausgefordert. Das Unternehmen expandiert nun unter der Leitung von Fredrik Green, einem ehemaligen Klarna-Manager, nach Schweden."Die Inkassobranche verwendet seit Hunderten von Jahren nahezu unveränderte Methoden. Diese Methoden sind oft ineffizient und belasten die Beziehung zwischen Unternehmen und Verbraucher*innen, die eine Zahlung versäumt haben. Wir schaffen einen neuen Branchenstandard und bieten das, was vielen Unternehmen fehlt - eine vollständig digitale Customer Journey, die sowohl respektvoll als auch flexibel für Verbraucher*innen ist", sagt Fredrik Green, Geschäftsführer von PAIR Finance Schweden.PAIR Finance wurde 2016 in Berlin gegründet und hat mehr als 600 Unternehmen in sieben europäischen Ländern dabei geholfen, eine schnellere und höhere Rückführung der ausstehenden Forderungen zu erhalten, ohne die Beziehung zu ihren Kund*innen zu belasten.Das Erfolgsgeheimnis liegt im selbstlernenden KI-Modell des Unternehmens, das die Kommunikation auf der Grundlage von Kundendaten und Verhaltensforschung anpasst. Derzeit kann das KI-Modell rund 30.000 verschiedene Ansätze nutzen, um Verbraucher*innen so effektiv wie möglich zu erreichen. Der Service ist so konzipiert, dass jeder Mensch die Kontrolle über die ausstehende Zahlung übernehmen kann und die Möglichkeit hat, nach seinen Präferenzen zu zahlen. Mit dieser Methode kann das Unternehmen im Vergleich zum Rest der Inkassobranche etwa 10-15% mehr Rückzahlungen erzielen.Im Jahr 2023 belief sich die Zahl der Inkassofälle in Schweden auf 9,64 Millionen, von denen 1,25 Millionen Fälle an die schwedische Vollstreckungsbehörde gingen. Die Gesamtverschuldung belief sich laut dem Branchenverband Svensk Inkasso auf 112,9 Milliarden SEK.Schweden ist der achte Markt von PAIR Finance und die Expansion findet zusammen mit mehreren bestehenden Geschäftskund*innen statt. Das Unternehmen richtet sich auch an Neukund*innen in den Bereichen E-Commerce, Payment und Banking, Versicherungen, Mobility, Energie, Online-Dienste und Medienunternehmen.Fredrik Green wurde zum Geschäftsführer für Schweden ernannt und hatte zuvor führende Positionen im Bereich Zahlungsverkehr und E-Commerce inne, unter anderem bei Klarna. PAIR Finance hat kürzlich ein Büro in Stockholm eröffnet."Wir freuen uns sehr, Fredrik in unserem Team begrüßen zu dürfen. Mit seinem beeindruckenden Hintergrund, insbesondere seiner Erfahrung bei Klarna, haben wir eine engagierte und kundenorientierte Führungskraft für unsere Geschäftstätigkeit in Schweden gefunden. Gemeinsam treiben wir die Expansion von PAIR Finance voran, und ich freue mich darauf, unsere innovative Inkassolösung auf den schwedischen Markt zu bringen und den traditionellen Status quo in Frage zu stellen", sagt Stephan Stricker, Gründer und CEO von PAIR Finance.Hochauflösendes Bildmaterial honorarfrei für Medien steht hier (https://pairfinance.com/en/press-images-sweden/) zur Verfügung.Über PAIR FinancePAIR Finance ist ein führendes Fintech für Digitalinkasso und Forderungsmanagement. Das Unternehmen verändert die Inkassoindustrie mit seiner nachhaltig digitalen, effizienten und kundenorientierten Ausrichtung. Mithilfe von künstlicher Intelligenz, Verhaltenspsychologie und Data Science setzt PAIR Finance einen neuen Standard im Inkasso, der Geschäftskund*innen und Verbraucher*innen gleichermaßen unterstützt. Mehr als 600 Unternehmen unterschiedlicher Branchen arbeiten erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen, das 2016 in Berlin gegründet wurde, hat mit Pollen Street einen renommierten Private Equity-Investor an seiner Seite. PAIR Finance zählt an den Unternehmensstandorten Berlin, Wien, Amsterdam, Zürich und Stockholm mehr als 270 erfahrene Mitarbeiter*innen und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt.Website: pairfinance.com I X: @PairFinance (https://twitter.com/PairFinance) I LinkedIn: linkedin.com/pairfinance (https://www.linkedin.com/company/pair-finance/?viewAsMember=true)Pressekontakt:PAIR Finance GmbHCorporate CommunicationsDenise SchoenherrHardenbergstr. 32D - 10623 BerlinTel: +49 (0)30 1208790 05E-Mail: media@pairfinance.comhttps://pairfinance.comOriginal-Content von: PAIR Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137381/5861130