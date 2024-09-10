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Die Goldaktie, die sogar KI-Giganten in den Schatten stellt
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WKN: A1W2S9 | ISIN: AU000000SDF8 | Ticker-Symbol: 1S6
Frankfurt
10.09.24
08:51 Uhr
3,100 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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