Rohöl im freien Fall?

Energie-Rohstoffe sind in einer brisanten Ausgangssituation

Der Rohölpreis setzte auch jüngst weiter zurück. Saisonal ist die noch laufende und auf den Zenit zusteuernde Hurricane-Season ein potenzieller Preistreiber, der aber in diesem Jahr seine Wirkung nicht allzu stark entfalten kann. Der Commitment of Traders Report hat zwar für die kurze Frist nahezu keine Aussagekraft, zeigt jedoch mittelfristig Erholungspotenzial von gut 20%, wenn man sich an der Historie orientiert. Mit den senkrechten Linien sind jene Situationen markiert, in denen die Produzenten ein Mehrjahreshoch bei der Netto-Position markierten. Ein solch hoher Wert bei den Produzenten-Netto-Positionen kommt zustande, wenn relativ wenig Futures verkauft werden. Kurzfristig ist das meist ein Nachfrageproblem und hat wirtschaftliche Schwäche als Basis, mittelfristig baut sich dadurch jedoch Spannung auf, die sich in einem scharfen Squeeze entladen kann.

Saisonal kommt ab Mitte Oktober eine saisonal regelmäßig schwache Phase, da die akute Nachfrage nach dem schwarzen Gold alljährlich nachlässt. Die Lagerbestände sind für den Winter gefüllt, die Bauaktivitäten, wie auch die Reiseaktivitäten gehen zurück. Somit kommt es sehr häufig zu einer Preis-Abschwächung, die sich bis Dezember erstreckt.

Fazit: Kurzfristige Trader agieren derzeit teils konträr zu mittel- bis langfristigen Marktteilnehmern.

