Sofinnova Partners ernennt Karl Nägler zum Partner Erfahrener Investor mit 20-jähriger Expertise und hervorragender Erfolgsbilanz stärkt die Führungsposition des VCs bei Frühphaseninvestitionen im Bereich Life Sciences PARIS, Frankreich - 10. September 2024 -- Sofinnova Partners ("Sofinnova"), eine führende europäische Venture Capital-Gesellschaft im Bereich Life Sciences mit Standorten in Paris, London und Mailand, gab die Ernennung von Dr. Karl Nägler zum Partner bekannt. Diese strategische Personalie unterstreicht die Expansion von Sofinnova nach Deutschland und erhöht die Reichweite und den Einfluss des Unternehmens in Europa. Karl Nägler wird eine Schlüsselrolle bei Sofinnova Capital, der Frühphasen-Investmentstrategie des Unternehmens, spielen, die vor 35 Jahren eingeführt wurde. Mit seiner Expertise stärkt er das Engagement des Unternehmens, früh-phasige Innovationen im Bereich Life Sciences zu fördern, und ergänzt ein gut eingespieltes Team von Partnern. Vor seiner Tätigkeit bei Sofinnova war Karl Nägler Managing Partner bei Wellington Partners Life Sciences und Partner bei Gimv. Dort war er maßgeblich am Erfolg mehrerer hochkarätiger Start-ups beteiligt - von der Unternehmensgründung bis zum erfolgreichen Exit. Dazu gehören Seamless Therapeutics, die kürzlich mit einem Top-Investorenkonsortium initiiert wurde, Breath Therapeutics, ein Co-Investment mit Sofinnova, das von Zambon übernommen wurde, Covagen, das von Johnson & Johnson akquiriert wurde, sowie Prosonix, welches von Circassia Pharmaceuticals übernommen wurde. "Seit zwei Jahrzehnten kennen und arbeiten wir mit Karl und seine Erfolge sprechen für sich", sagte Graziano Seghezzi, Managing Partner bei Sofinnova Partners. "Seine profunde Branchenkenntnis, sein tadelloser Ruf und seine enge Beziehung zu Sofinnova machen ihn zu einer außergewöhnlichen Bereicherung für unser Team. Karls Ernennung folgt auf die kürzliche Beförderung von Anta Gkelou vom Principal zum Partner, wodurch unser Team von Senior Partnern weiter gestärkt wird." "Sofinnova ist ein erstklassiges Unternehmen, das im Bereich Venture Capital für Life Sciences in Europa führend ist", ergänzte Karl Nägler. "Die Gelegenheit, Teil einer Investmentplattform zu sein, die mehrere Sektoren, Phasen und Regionen abdeckt, und die Zusammenarbeit mit einem so hochkarätigen Team, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Aufbau und die Unterstützung der innovativsten Life Sciences-Unternehmen in ganz Europa einzubringen und gleichzeitig unsere Präsenz in Deutschland zu verstärken." Karl Näglers Karriere umfasst ferner Schlüsselpositionen bei Ventech und Atlas Venture. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am CNRS für Neurochemie in Straßburg und promovierte in Molekularer Neurobiologie am Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare Medizin in Berlin. ### Über Sofinnova Partners Sofinnova Partners ist ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences, das sich auf die Bereiche Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Paris, London und Mailand vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt mit umfassendem wissenschaftlichen, medizinischen und unternehmerischenKnow-how. Sofinnova Partners engagiert sich aktiv beim Aufbau von Unternehmen durch Investitionen entlang der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette, von der Anfangsphase bis hin zu späteren Wachstumsphasen. Das Unternehmen setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit ehrgeizigen Unternehmer:innen als Lead- oder Ankerinvestor, um bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die einen potenziell positiven Effekt auf unsere gemeinsame Zukunft haben werden. Sofinnova Partners wurde 1972 gegründet und ist ein etabliertes Venture Capital-Unternehmen in Europa, das in den letzten 50 Jahren mehr als 500 Unternehmen unterstützt und Marktführer auf der ganzen Welt aufgebaut hat. Aktuell verwaltet Sofinnova Partners über 2,8 Milliarden Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.sofinnovapartners.com Contacts Bommy Lee

Head of Communications

Sofinnova Partners

blee@sofinnovapartners.com

+33 (0) 6 47 71 38 11 DACH

MC Services AG

Katja Arnold, Kaja Skorka

sofinnova@mc-services.eu

+49-89-210 228-0



