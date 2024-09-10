DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LIBERTY MED.C SIRIUSXM LM0C US5312297899 BAW/UFN
LIBERTY ME.C SIRIUSXM NEW LM00 US5312297972 BAW/UFN
LIBERTY MEDIA A SIRIUSXM LM0E US5312298137 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LIBERTY MED.C SIRIUSXM LM0C US5312297899 BAW/UFN
LIBERTY ME.C SIRIUSXM NEW LM00 US5312297972 BAW/UFN
LIBERTY MEDIA A SIRIUSXM LM0E US5312298137 BAW/UFN
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