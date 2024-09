Der US-Discounter Big Lots hat Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet und plant den Verkauf wesentlicher Vermögenswerte sowie des laufenden Geschäfts. Eine Vereinbarung mit einem Tochterunternehmen von Nexus Capital Management wurde bereits getroffen, wobei Nexus als "Stalking Horse Bidder" fungiert. Trotz angeblicher Verbesserungen im zweiten Quartal 2024 wurde die Bilanzvorlage verschoben. Big Lots sicherte sich eine Kreditfazilität von 707,5 Millionen US-Dollar, um den Betrieb während des Insolvenzverfahrens aufrechtzuerhalten und unrentable Filialen zu schließen.

Aktie unter Druck und Gefahr der Dekotierung

Die Big Lots-Aktie verzeichnete massive Kursverluste und steht nun vor der Gefahr einer Dekotierung an der New York Stock Exchange. Der durchschnittliche Schlusskurs lag über 30 Handelstage unter einem US-Dollar, was gegen das NYSE-Regelwerk verstößt. [...]

Hier weiterlesen