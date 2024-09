Die Bayer-Aktie hat am gestrigen Montag um 0,8% auf 28,68 EUR nachgeben und dabei den GD200 getestet. Rückblick: Mit einer starken Sitzung (+3,9%) hatte die Bayer-Aktie am vergangenen Donnerstag die 200-Tage-Linie erstmals seit dem 19. Mai 2023 wieder per Tagesschluss überboten. In der Spitze waren die Papiere am Freitag sogar bis auf 29,89 EUR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...