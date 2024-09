NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple nach der jährlichen Vorstellung neuer Produkte mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Veranstaltung habe nur wenig Überraschungen gebracht, schrieb Analyst Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Technologiekonzern habe für seine neuen iPhone-Modelle die Markteinführung einer Beta-Version seiner neuen KI-Funktionen im Oktober in Aussicht gestellt, aber keinen konkreten Zeitplan für eine breitere Einführung gegeben. Die deutlich verbesserten Kameras dürften aber für viele Verbraucher weiter ein Kaufgrund sein. Im Vergleich zur Konkurrenz positiv sei zudem, dass Apple die Preise für seine iPhones stabil halten könne./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2024 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2024 / 21:19 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

© 2024 dpa-AFX-Analyser