EQS-Media / 10.09.2024 / 09:30 CET/CEST

Erfahrenes Team mit Fokus auf kompromisslos beste Beratung

Flexible Softwarelösungen basierend auf innovativer und sicherer Technik

Standorte in Berlin, München und Wien

ISO-Zertifizierungen bereits beauftragt Berlin, 10. September 2024 Die neu gegründete HCE Consult AG mit Sitz in Berlin betreut mit einem erfahrenen Team aus Beratern und Softwareentwicklern Hauptversammlungen und andere Corporate Events in Deutschland, Österreich und Luxemburg mit dem Ziel höchster Kundenzufriedenheit. Die HCE Consult AG verfügt von Beginn an über Standorte in Berlin, München und Wien und wird das gesamte Spektrum an Präsenz-, virtuellen und hybriden Versammlungen anbieten. HCE Consult wird seit ihrem Start von den Vorständen Sabrina Romes und Volker Ketzel geleitet. Sabrina Romes war 7 Jahre als Senior Beraterin bei Link Market Services tätig und hat zuletzt Computershare unterstützt. Volker Ketzel war in den Jahren 2016 bis 2019 bei Link Market Services maßgeblich für die Entwicklung der HV-Softwarelösungen verantwortlich und hat ebenfalls Computershare beratend unterstützt. In die Saison 2025 startet HCE Consult mit einem Team aus bis zu 10 erfahrenen Beratern sowie mit bekannten Dienstleister-Partnern. Einige Wechsel sind bereits vertraglich gesichert, so dass der Vorstand ab November um eine im Markt bekannte Persönlichkeit mit ausgewiesener Expertise für Hauptversammlungen und Corporate Events in Deutschland und Österreich auf drei Personen erweitert wird. Zudem wird das Team mit weiteren Beratern verstärkt, die im ostdeutschen Raum und hier insbesondere in der spannenden Berliner HV-Szene seit Jahren aktiv sind. "Mit den beruflichen Erfahrungen unseres Berater-Teams können wir vom Start weg auf höchstem Beratungsniveau agieren und sind bereits zur HV-Saison 2025 in der Lage, Kunden die Erfahrung bei der Betreuung von Hauptversammlungen eines DAX-Wertes bis zum Micro-Cap, vom ATX-Wert bis zur Bürgerenergiegesellschaft sowie die Generalunternehmerschaft als auch die Übernahme ausgewählter technischer Dienstleistungen anbieten zu können. Der Ansatz von HCE Consult ist kompromisslos beste Beratung und Projektmanagement mit leistungsfähiger Software. Diese Kombination ermöglicht uns, sehr terminflexibel zu handeln." erläutert Sabrina Romes. Zur Software äußert sich Volker Ketzel, im Vorstand der HCE Consult für IT zuständig: "Wir setzen auf eine hochinnovative und moderne IT-Lösung - ohne Altlasten und Innovationsstau -, die die Abwicklung von Hauptversammlungen und anderen Corporate Events einfacher und sicherer macht. Die moderne Architektur integriert alle Prozessschritte und gibt dennoch die Möglichkeit, individuell auf Kundenwünsche einzugehen." Eine IT-Lösung ohne Medienbrüche mit durchgängigen Prozessen soll die einfache Bedienung sicherstellen. "Der Customer Value steht hierbei im Mittelpunkt. Dies bedeutet eine Lösung, welche sowohl den Kunden als auch den Anwender - also den Aktionär sowie den Berater - optimal unterstützt. Barrierefreie Bedienung ist für uns keine Worthülse, sondern gelebte Realität. Die IT-Sicherheit sowie der Datenschutz stehen natürlich auch im Fokus der Lösung." beschreibt Ketzel die HCEngine, als Kernelement der neuen IT-Entwicklung. HCE Consult wird den Kunden von Beginn an Dienstleistungen höchster Qualität liefern. Deshalb sind die ISO-Prüfungen 9001 (Qualitätsmanagement) und ISO 27001 (Informationssicherheits-Management) bereits beauftragt und werden auch künftig integraler Bestandteil der Geschäftstätigkeit sein. Die Geschäftstätigkeit wird bereits jetzt so ausgerichtet, dass auch die Zertifizierung nach ISO 14001 (Umweltmanagement) mittelfristig erfolgen kann. "Zufriedene Kunden sind unsere Motivation und unser Ziel. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden zuzuhören und ihre Wünsche bestmöglich zu verstehen, um diese mit unserer flexiblen Software und hohen Beratungsqualität terminsicher und flexibel umzusetzen. Dienstleistungen von der Stange wird es bei uns nicht geben. Entsprechend werden wir unseren Kunden eine umfassende Veranstaltungsbetreuung anbieten und hier auf unser Netzwerk an branchenerfahrenen Dienstleistern zurückgreifen.", beschreiben Romes und Ketzel die DNA der HCE Consult. "HCE Consult startet zwar als neues Unternehmen, doch die Expertise und das Vertrauen, die wir über viele Jahre mit den Kollegen aufgebaut haben, gibt uns die Gewissheit, auf höchste Professionalität und Qualität zählen zu können", äußert sich Jens Sudars, Geschäftsführer der B&S multimedia solution GmbH. Kontakt: HCE Consult AG Sabrina Romes Kurfürstendamm 57 10707 Berlin sr@hce-consult.de Tel: +49 30 814 533 820 Berlin - berlin@hce-consult.de München - muenchen@hce-consult.de Wien - wien@hce-consult.de www.hce-consult.de www.hce-consult.at

Emittent/Herausgeber: HCE Consult AG

Schlagwort(e): Dienstleistungen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.