MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Anleger halten sich vor US-Daten zurück

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien war am Dienstag keine einheitliche Tendenz festzustellen. Starke Vorgaben der US-Börsen verpufften; die Kursbewegungen hielten sich meist in engen Grenzen. An der Wall Street war es am Montag zu einer Gegenbewegung auf die heftigen Verluste vom Freitag gekommen, mit denen die Märkte auf den schwachen US-Arbeitsmarktbericht reagiert hatten. Allerdings stehen im Wochenverlauf US-Inflationsdaten auf der Agenda, die den Zinsentscheid der US-Notenbank in der kommenden Woche beeinflussen könnten. Daher wollten sich die Anleger in Asien nicht zu weit vorwagen, wie es hieß.

Der Nikkei-225-Index fiel in Tokio um 0,2 Prozent auf 36.159 Punkte. Der Markt habe sich im Spannungsfeld aus Gelegenheitskäufen und Gewinnmitnahmen bewegt, berichteten Händler. Unter den Einzelwerten verbilligten sich Daiichi Sankyo um 8,6 Prozent. Der Pharmakonzern hatte enttäuschende Studiendaten zu einem Lungenkrebsmittel vorgelegt.

Die chinesischen Aktienmärkte schafften den Dreh ins Plus, nachdem anfangs ein neues US-Gesetz die Stimmung gedämpft hatte: Das US-Repräsentantenhaus hatte am Montag den Entwurf zum "Biosecure Act" gebilligt, mit dem der Zugang chinesischer Biotech-Unternehmen zum US-Markt und der Zugriff auf Daten beschränkt werden sollen. Daten zu den chinesischen Exporten überraschten derweil positiv mit einem deutlichen Anstieg im August. Die Importe stiegen hingegen weniger stark als angenommen. Der Handelsbilanzüberschuss übertraf die Erwartungen.

In Schanghai gewann der Composite-Index 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index lag im späten Handel 0,4 Prozent im Plus, gestützt von der Alibaba-Aktie. Diese profitierte mit einem Plus von 4,9 Prozent von der Aufnahme in das Programm "Shanghai-Hong Kong Stock Connect". Dieses Programm ermöglicht gegenseitigen Marktzugang, so dass Anleger auf dem chinesischen Festland und in Hongkong an den jeweiligen Wertpapierbörsen und Clearinghäusern ihres Heimatmarkts notierte Aktien handeln und abwickeln können. Im Biotech-Sektor ging es mit der Aktie von Wuxi Apptec in Hongkong um 9,5 Prozent abwärts. Wuxi Biologics fielen um 4,4 Prozent.

Der südkoreanische Leitindex Kospi verlor derweil 0,5 Prozent. Anleger trennten sich von Batterie- und Elektronikaktien. Indexschwergewicht Samsung Electronics verbilligte sich um 1,9 Prozent. Der Kurs von LG Energy Solution sank um 5 Prozent. Die Aktie des Apple-Zulieferers LG Innotek sackte nach der Produktpräsentation des iPhone-Herstellers vom Montag um 5,9 Prozent ab. LG Display gaben um 3,3 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.011,90 +0,3% +5,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 36.159,16 -0,2% +8,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.523,43 -0,5% -5,0% 08:00 Schanghai-Comp. 2.743,66 +0,3% -7,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.264,87 +0,4% +0,7% 10:00 Taiex (Taiwan) 21.064,08 -0,4% +17,5% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.516,22 +0,6% +7,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.655,72 +0,3% +13,5% 11:00 BSE (Mumbai) 81.621,09 +0,1% +13,0% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1043 +0,1% 1,1037 1,1059 -0,0% EUR/JPY 158,34 +0,2% 157,99 158,33 +1,8% EUR/GBP 0,8432 -0,1% 0,8442 0,8443 -2,8% GBP/USD 1,3097 +0,2% 1,3074 1,3099 +2,9% USD/JPY 143,38 +0,2% 143,16 143,18 +1,7% USD/KRW 1.343,84 +0,2% 1.341,29 1.341,85 +3,5% USD/CNY 7,1196 +0,1% 7,1112 7,1052 +0,3% USD/CNH 7,1273 +0,1% 7,1195 7,1135 +2,0% USD/HKD 7,7962 -0,0% 7,7970 7,7962 -0,2% AUD/USD 0,6664 +0,0% 0,6662 0,6664 -2,1% NZD/USD 0,6151 +0,1% 0,6146 0,6148 -2,7% Bitcoin BTC/USD 56.818,05 -1,2% 57.487,45 54.781,15 +30,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,30 68,71 -0,6% -0,41 -3,8% Brent/ICE 71,50 71,84 -0,5% -0,34 -5,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.503,49 2.506,38 -0,1% -2,89 +21,4% Silber (Spot) 28,36 28,38 -0,1% -0,02 +19,3% Platin (Spot) 943,45 942,70 +0,1% +0,75 -4,9% Kupfer-Future 4,11 4,10 +0,3% +0,01 +4,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

