Bonn (www.anleihencheck.de) - Derzeit ist die wirtschaftliche Dynamik in den USA, Europa und Asien unserer Meinung nach relativ schwach, so die Analysten von Postbank Research.Die Schwäche konzentriere sich vor allem im verarbeitenden Gewerbe. Das Vertrauen der Unternehmen im Dienstleistungssektor schwäche sich aber auch etwas ab, da die FED einen stärkeren Fokus auf den Arbeitsmarkt lege. Die JOLTS-Daten zu den offenen Stellen in den USA seien letzte Woche auf den tiefsten Stand seit dreieinhalb Jahren gefallen. Der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag sei schwächer ausgefallen als erwartet. Das habe Befürchtungen aufkommen lassen, dass der Arbeitsmarkt nun weniger angespannt sein könnte als vor der Pandemie. Die Reaktion der Rentenmärkte habe zum ersten Mal in den vergangenen beiden Jahren zu einem leicht positiven Renditeabstand zwischen 10-und 2-jährigen US-Staatsanleihen geführt. Wir hätten es jetzt mit der längsten Inversionsphase in 60 Jahren zu tun. Auch wenn eine Zeit lang ein schwächeres Wachstumsumfeld vorherrschen könnte, würden die Analysten von Postbank Research Vorsicht vor hohen Rezessionswahrscheinlichkeiten walten lassen. Im Gegenteil, 2025 zeichne sich als ein Jahr mit einer leicht zunehmenden Wachstumsdynamik ab, die von einem Anstieg der Realeinkommen und etwas niedrigeren kurzfristigen Zinsen gestützt werden dürfte. ...

