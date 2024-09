BYD hat in China den neuen Modelljahrgang der E-Limousine Han eingeführt. Das auch in Europa angebotene Modell wechselt dabei auf 800-Volt-Technik und wird in den meisten Versionen dennoch günstiger als der Vorgänger. Laut chinesischen Medienberichten hat BYD den 2025er Modelljahrgang seines Flaggschiffs Han auf einer Veranstaltung vorgestellt. Die E-Limousine ist seit Juli 2020 auf dem Markt und hat in den letzten vier Jahren bereits mehrere größere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...