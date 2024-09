Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein verhaltener Handelstag ab. Der DAX gab zum Auftakt um 0,2 Prozent auf 18.414 Punkte. Damit rückt die wichtige 18.000-Punkte-Marke wieder etwas näher. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am heutigen Handelstag zudem maßgeblich beeinflussen: 1. Gewinne an der Wall StreetAm US-Aktienmarkt startete die Woche mit Kursgewinnen. Der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...