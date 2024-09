Die FedEx-Aktie schloss in der jüngsten Handelssitzung bei 283,30 Dollar und verzeichnete damit einen leichten Anstieg von 0,09%. Im vergangenen Monat konnte das Logistikunternehmen eine Kurssteigerung von 2,03% verbuchen, was die Leistung des Transportsektors übertraf. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen Gewinn von 4,87 Dollar pro Aktie, was einem Wachstum von 7,03% im Jahresvergleich entspräche. Für das Gesamtjahr wird ein Gewinn von 20,82 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 90,04 Milliarden Dollar prognostiziert.

Rechtliche Herausforderungen

Das Unternehmen sieht sich derzeit mit rechtlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Eine Bundesbehörde hat Klage eingereicht und wirft dem Konzern vor, Mitarbeiter mit Behinderungen diskriminiert zu haben. Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich FedEx zukunftsorientiert und hat kürzlich eine Bestellung für 15 elektrische Lieferfahrzeuge aufgegeben. Diese Investition unterstreicht das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Transportlösungen und soll zur Erreichung der Klimaziele beitragen.

