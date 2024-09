Die Deutsche Telekom-Aktie steht im Fokus der Finanzexperten, die unterschiedliche Einschätzungen zum künftigen Kursverlauf abgeben. Nach einer beeindruckenden Performance in den letzten Jahren sieht die Schweizer Großbank UBS nun eine Verschnaufpause für das Papier. Trotz unverändertem Kursziel von 28 Euro stufte UBS die Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" herab. Der Analyst betont jedoch, dass die T-Aktie weiterhin ein Qualitätswert mit defensiven Eigenschaften und solider Rendite bleibt.

Optimistische Prognose von US-Bank

Im Gegensatz dazu zeigt sich die US-Bank JPMorgan deutlich optimistischer und erhöht das Kursziel für die Deutsche Telekom-Aktie von 31 auf 40 Euro. Die Einstufung "Übergewichten" wird beibehalten. Der zuständige Analyst lobt die erfolgreiche Strategieumsetzung des Telekomriesen sowie die vielversprechenden organischen Wachstumsaussichten. Trotz der Kursverdoppelung in den letzten Jahren sieht er die Bewertung der Aktie nicht als überzogen an, da das Ergebnis je Aktie im gleichen Zeitraum entsprechend gestiegen sei. Diese positive Einschätzung spiegelt sich auch in der Aufnahme der Aktie in die "Analyst Focus List" der Bank wider.

Deutsche Telekom Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...