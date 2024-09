© Foto: Pexels



Die Teuerungsrate in Deutschland ist so niedrig wie seit drei Jahren nicht mehr und endlich unter dem EZB-Ziel. Sorgen bereiten allerdings die weiter steigenden Preise für Restaurantdienstleistungen und Versicherungen.Die Inflationsrate in Deutschland ist im August 2024 auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren gefallen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag bestätigte. Demnach sank die jährliche Inflation von 2,3 Prozent im Juli auf 1,9 Prozent im August. Diese Entwicklung könnte der Europäischen Zentralbank (EZB) den Weg für Zinssenkungen ebnen. Angetrieben wurde die niedrigere Teuerung maßgeblich durch sinkende Energiepreise, die um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat …