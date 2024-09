Krypto News: Warum liegen Dogecoin (DOGE) und der gesamte Meme-Coin-Markt jetzt im grünen Bereich?

Ein Blick auf den Krypto-Markt verrät, dass vor allem die Meme-Coin-Sparte in den letzten Tagen ordentlich zulegen konnte und unerwartet hohe Zuflüsse verzeichnete. Dogecoin selbst konnte in den letzten 24 Stunden um über 7 Prozent zulegen, Dogwifhat (WIF) sogar über 11 Prozent. Auch alle anderen Meme-Coin-Währungen liegen merklich im Plus.

Die Gründe hierfür sind unerwartet trivial: Einerseits konnte Bitcoin etwas zulegen, was den gesamten Altcoin-Markt beflügelt hat, andererseits sorgte ein Tweet von Elon Musk dafür, dass viele Anleger auf steigende Kurse der Meme-Tokens spekulieren. Wir verraten, was dahintersteckt.

Unerwartete Explosion: Dogecoin-Zuflüsse steigen stark

Bereits am vergangenen Samstag nutzte Elon Musk seinen eigenen Account auf seiner Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), um ein KI-generiertes Bild von sich zu veröffentlichen. In diesem Tweet sitzt er hinter einem Schild mit der Aufschrift "D.O.G.E." und titulierte dieses mit der Überschrift "Department of Government Efficiency". In den Stunden, nachdem dieser Tweet veröffentlicht wurde, begannen bereits die ersten Krypto-Anleger damit, in Dogecoin sowie in weitere Meme-Coins zu investieren - wohl in der Hoffnung, dass die Kurse in den kommenden Tagen noch weiter steigen werden.

Bisher hatten sie auch recht damit, denn während Dogecoin vorher noch zu einem Preis von 0,089 US-Dollar gehandelt wurde, liegt der aktuelle Preis mit 0,1036 US-Dollar bereits mehr als 16 Prozent darüber. Laut den aktuellen Daten von IntoTheBlock stiegen die Nettozuflüsse in den DOGE-Token um über 800 Prozent an. Auch die Marktkapitalisierung liegt aktuell mit über 15,1 Milliarden US-Dollar auf einem höheren Niveau.

Doch nicht nur Dogecoin profitierte von dem Musk-Tweet, sondern die gesamte Meme-Coin-Sparte: Vor der Aussage des vermögendsten Manns der Welt lag die gesamte Marktkapitalisierung der Meme-Tokens bei 34,91 Milliarden US-Dollar, mittlerweile ist sie auf 38,84 Milliarden US-Dollar angestiegen. Innerhalb der letzten drei Tage sind also fast 4 Milliarden US-Dollar in die großen Meme-Coins geflossen. Allerdings ist fraglich, wie lange dieses bullishe Sentiment anhalten kann, denn in der Vergangenheit waren Trends, die durch Elon Musk ausgelöst wurden, nur von kurzer Dauer.

Trotzdem versuchen noch immer viele Anleger, die Gunst der Stunde zu nutzen und neue Meme-Coin-Projekte zu finden, die langfristig von einem neuen Hype am Meme-Coin-Markt profitieren könnten. Gerade das junge Meme-Coin-Staking-Programm Crypto All-Stars ($STARS) könnte in so einem Fall besonders starke Zuflüsse erhalten, da mehr und mehr Investoren ihre Meme-Token langfristig anlegen möchten.

MemeVault Ökosystem soll langfristig Meme-Coin-Projekte unterstützen

Viele Meme-Token haben keinen tatsächlichen Zweck und liegen häufig nur in den Wallets der Anleger, bevor sie irgendwann verkauft werden. Diesen Umstand möchte Crypto All-Stars mit der eigenen MemeVault jetzt nutzen, denn das derzeit im Presale befindliche Krypto-Projekt bietet die Möglichkeit, diese Coins einfach im Staking-Pool anzulegen und dafür eine Rendite zu erhalten.

Aktuell werden bereits elf verschiedene Meme-Krypto-Projekte unterstützt, zu denen unter anderem Dogecoin, PEPE und FLOKI gehören. Außerdem verrät ein Blick in das offizielle Whitepaper, dass die Entwickler nach dem offiziellen Launch in einigen Wochen auch weitere Meme-Coins integrieren möchten, um so nach und nach die eigene Staking-Plattform auszubauen.

Ausgezahlt werden die Staking-Belohnungen in Form des nativen $STARS-Tokens, der auf den modernen ERC-1155-Standard setzt. Der Vorteil dieser Technologie ist, dass theoretisch unendlich viele Token in einer einzigen Transaktion überwiesen werden können, was Kosten und Zeit spart.

Ebenfalls interessant ist das Presale-Staking-Programm, das bereits aktiv ist und frühzeitige Investoren mit einer hohen jährlichen prozentualen Rendite (APY) belohnt. Derzeit liegt diese nämlich bei 1.250 Prozent und zahlt innerhalb der nächsten zwei Jahre satte 25 Prozent des gesamten Tokenvorrats an die Staking-Nutzer aus. Wer bereits jetzt in Crypto All-Stars investieren möchte, der den $STARS-Token einfach mit ETH, USDT oder BNB sowie über eine Kreditkarte erwerben und direkt in das Staking-Programm geben.

