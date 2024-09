Berlin (ots) -Auf dem World Health Summit 2024 vom 13. - 15. Oktober in Berlin diskutieren international führende Vertreter:innen aus verschiedensten Bereichen die drängendsten Fragen der Weltgesundheit. Unter dem Motto "Building Trust for a Healthier World" geht um eine gesündere Zukunft für Alle. Auf der Agenda unter anderem: Bedrohungen durch Pandemien und die Antworten darauf, Mpox, Gesundheitsgerechtigkeit, Klimawandel und Gesundheit, Künstliche Intelligenz, Antibiotikaresistenzen sowie die Finanzierung globaler Gesundheit. Erwartet werden über 350 Sprecher:innen und mehrere tausend Teilnehmer:innen aus allen Regionen der Welt aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik, darunter zahlreiche Minister:innen.Medienvertreter:innen können sich jetzt für die Vor-Ort Teilnahme am World Health Summit 2024 akkreditieren: www.worldhealthsummit.org/media/accreditation.htmlEin besonderer Höhepunkt ist die Präsentation der ersten Finanzierungsrunde der Weltgesundheitsorganisation WHO auf dem World Health Summit 2024. Das Ziel der Investment Round, die unter anderem von Deutschland mit ausgerichtet wird: Durch eine verlässlichere und gleichzeitig flexiblere Finanzierung soll die WHO in den nächsten vier Jahren in die Lage versetzt werden, 40 Millionen durch Krankheiten verursachte, vermeidbare Todesfälle zu verhindern. Zu den Rednern gehören der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mehr Infos (http://www.conference.worldhealthsummit.org/Program/Session/WHS2024/Signature-Event)Neben dem offiziellen Programm bietet der WHS 2024 auch wieder eine Vielzahl von relevanten Launches und Special Events. Mehr Infos (https://www.worldhealthsummit.org/summit/side-meetings/2024.html)WHS 2024 Kernthemen sind:- From Pledges to Progress: Financing Global Health Solutions- Antimicrobial Resistance: Roadmap to Future Resilience- Empowering Futures: Strategies for Women's and Children's Health- The Climate-Health Nexus: Pathways to Action for Equity- Fostering Youth Leadership: Strengthening Voices for Impact- Artificial Intelligence: A New Era in Digital HealthProgramm Details (https://www.conference.worldhealthsummit.org/Program/WHS2024)WHS 2024 Sprecher:innen sind unter anderem:- Olaf Scholz, Federal Chancellor, Germany- Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO)- Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, Germany- Svenja Schulze, Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Germany- John-Arne Røttingen, CEO, Wellcome Trust- Khumbize Kandodo Chiponda, Minister of Health, Malawi- Obiageli Ezekwesili, CEO, Human Capital Africa- Patrick Cramer, President, Max-Planck-Society- Awa Marie Coll-Seck, President, Forum Galien Africa- Peter Sands, Executive Director, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria- Winnie Byanyima, Executive Director, UNAIDS- Helen Clark, Chair of the Board, Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH)- Victor J. Dzau, President, National Academy of Medicine (NAM)Mehr Sprecher:innen (https://www.worldhealthsummit.org/summit/speakers.html)Registrierungslink für die Vor-Ort-Teilnahme von Nicht-Medienvertreter:innen: www.conference.worldhealthsummit.org/Um Interessierten aus aller Welt, die nicht anreisen können, ebenfalls eine Teilnahme zu ermöglichen, ist das gesamte Programm mit über 60 Sessions online live unter www.worldhealthsummit.org frei verfügbar.HintergrundDer World Health Summit ist die internationale Plattform für globale Gesundheit. Er bringt Akteur:innen aus Politik, Wissenschaft, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt zusammen, um die Agenda für eine gesündere Zukunft und das Wohlergehen aller Menschen zu gestalten. Ziele des WHS sind, innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu entwickeln, Austausch zu fördern, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema zu implementieren, sowie die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben.Der World Health Summit als Konferenz und strategisches Forum findet jedes Jahr im Oktober in Berlin mit rund 3.000 Teilnehmer:innen vor Ort und mehr als 10.000 online statt und wurde 2009 an der Charité - Universitätsmedizin Berlin gegründet.Der World Health Summit 2024 steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Präsident des World Health Summit ist Prof. Dr. Axel R. Pries, die internationalen Jahrespräsidentinnen 2024 sind Prof. Dr. Sophia Zoungas und Prof. Dr. Christina Mitchell, Monash University in Melbourne, Australien.Presse Informationen:www.worldhealthsummit.org/media/presskit.htmlInformationen zum WHS 2024:www.worldhealthsummit.org/summit.htmlBitte akkreditieren Sie sich für die Teilnahme vor Ort bis spätestens Mittwoch, den 9. Oktober: www.worldhealthsummit.org/media/accreditation.html. World Health Summit 202413 - 15 OktoberJW Marriott Hotel BerlinStauffenbergstraße 2610785 Berlinwww.worldhealthsummit.orgWHS2024X (https://twitter.com/WorldHealthSmt): @WorldHealthSmtLinkedIn (https://www.linkedin.com/company/worldhealthsummit), Facebook (https://www.facebook.com/worldhealthsummit), Instagram (https://www.instagram.com/worldhealthsummit/): @worldhealthsummit