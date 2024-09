Bayreuth (ots) -Jetzt nutzt medi in der Logistik eine innovative Technologie: Exoskelette. Der Medizinprodukte-Hersteller mit Headquarter im nordbayerischen Bayreuth unterhält 25 internationale Niederlassungen und exportiert in über 90 Länder. Täglich werden Waren und Materialien in hoher Stückzahl angeliefert und anschließend die produzierten Medizin-, Sport- und Fashion-Produkte weltweit verschickt. Beim Anliefern, Sortieren, Ein- und Auslagern, Verpacken und Versenden geht es nicht ohne Handarbeit, um reibungslose Abläufe sicherzustellen. Deshalb erleichtern jetzt Exoskelette den Arbeitsalltag der Mitarbeiter:innen im Warenein- und -ausgang, im Versand und im Lager bei vielen Tätigkeiten.Fabian Rauch, Leitung Lager: "Ich bin absolut überzeugt vom Einsatz der Exoskelette in der Logistik. Wir haben uns vorab umfassend über die Technologie und Möglichkeiten informiert und mehrere Systeme getestet, bevor die Entscheidung fiel auf ein Modell mit 30 Kilogramm Unterstützung bei Hebebewegungen und zusätzlicher Laufunterstützung. Wer bei medi ein Exoskelett nutzt, wird von einem speziell ausgebildeten Kollegen eingewiesen und gecoacht. Er leitet beim effizienten Aufheben und Abstellen von Lasten sowie deren Transport genau an, um die Unterstützung durch das Exoskelett optimal auszuschöpfen. Und das Feedback der Kolleg:innen ist sehr positiv!"Exoskelette bei medi - wichtig für die Gewinnung neuer Mitarbeiter:innenVon der Unterstützung und Entlastung profitieren Gesundheit und Effizienz bei vielen Arbeitsprozessen. Das ist auch ein wichtiges Argument, um neue Mitarbeiter:innen zu gewinnen. Die Exoskelette sind ein deutliches Signal für eine innovative, leistungsfähige Logistik bei medi - in der Region will das Unternehmen hier einmal mehr Vorreiter und ein attraktiver Arbeitgeber sein.Dazu Sascha Bohne, Leitung Betriebliches Gesundheitsmanagement bei medi: "Die längere Lebensarbeitszeit sowie Rückenschmerzen als häufige Ursachen für Krankschreibungen sind nur zwei Gründe, um das Berufsleben so zu gestalten, dass wir unserer Arbeit gerne nachgehen und leistungsfähig bleiben. Bei Tätigkeiten in der Logistik ist der Rücken gefordert und belastet, dieses Ergebnis der arbeitsmedizinischen Analysen bei medi war wenig überraschend. Deshalb wollen wir die neuen Technologien nutzen, um die Arbeit für unsere Mitarbeiter:innen komfortabler und gesünder zu gestalten und Rückenproblemen vorzubeugen. Die Exoskelette machen es möglich."Arbeiten mit Exoskelett - so profitieren Mitarbeiter:innen bei mediDas Exoskelett wird am Oberkörper und den Oberschenkeln angelegt und mit einer Weste sowie Gurten fixiert. Das von medi genutzte Modell mit Elektromotor und Sensoren unterstützt und verstärkt Bewegungen aktiv beim Heben, Tragen und Absetzen von Lasten sowie beim Gehen. Dabei kompensiert es bis zu 30 Kilogramm Gewicht. Das Exoskelett schützt den unteren Rücken und mindert den Druck auf die Lendenwirbelsäule bei längerem Arbeiten in vorgebeugter Haltung. Dadurch werden die Gelenke, Wirbelsäule und Muskeln entlastet. Es richtet den Oberkörper auf und sorgt für eine gerade Körperhaltung. So wird das Arbeiten mit Lasten und wiederkehrende Bewegungen komfortabler und auch sicherer. Das Exoskelett bietet zusätzliche Kraft und stützt, um Verletzungen zu vermeiden, Anstrengung und Krafteinsatz zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Es unterstützt die Anwender:innen auch beim Gehen. Sie erhalten zusätzliche Energie bei jedem Schritt. Beim Handling tritt schnell Routine ein, um das Exoskelett schnell und einfach anzulegen. Die persönliche Ausstattung für das Grundgerät umfasst eine Weste, Rücken- und Beinplatten in der individuellen Größe und bietet hohen Tragekomfort.Gut zu wissen: Der Mensch steuert das Exoskelett - nicht umgekehrtAktive Exoskelette regeln automatisch die Stärke der Unterstützung, die auch manuell eingestellt werden kann. Sie ist höher bei schnellen Bewegungen und geringer bei langsamen. Das Exoskelett gibt Schub beim Aufheben von Lasten: Die Motoren ziehen unterstützend nach oben. Und beim Abstellen bremst das Gerät die Bewegung sanft nach unten ab. So passt es sich der Bewegung an und schlägt auch Einstellungen für einen optimierten Bewegungsablauf vor. Wer schon einmal mit einem E-Bike unterwegs war, kann sich die Wirkung gut vorstellen.Das Unternehmen medi setzt mit der Investition in Exoskelette auch ein wertschätzendes Signal für seine Mitarbeiter:innen. Ihre Zufriedenheit ist neben deren Gesundheit und Sicherheit ein sehr wichtiger Faktor - auch für den Unternehmenserfolg.www.medi.de/unternehmen l www.medi.de/karrieremedi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten am Standort Bayreuth rund 1.800 Mitarbeiter:innen (weltweit rund 3.000) einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwender:innen und Patient:innen maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung, orthopädische Einlagen und digitale Gesundheitslösungen. Darüber hinaus fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkte mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute liefert medi mit einem weltweiten Netzwerk aus Distributoren und eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.comPressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deJanine LenhartCommunication & PR ManagerinTelefon: +49 921 912-2819E-Mail: j.lenhart@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23931/5861313