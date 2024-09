Die Vorstellung der neuesten iPhone-Modelle durch Apple hat am Aktienmarkt für Aufsehen gesorgt. Der Technologieriese präsentierte in Kalifornien das iPhone 16 und 16 Pro, die mit erweiterten Kamera- und KI-Funktionen ausgestattet sind. Besonders bemerkenswert ist der neue Kamera-Steuerungsknopf und die Möglichkeit, 3D-Videos für die Vision Pro aufzunehmen. Trotz dieser Innovationen bleibt der Startpreis für das iPhone 16 unverändert bei 949 Euro. Die Börse reagierte positiv auf diese Neuigkeiten, was sich in einer deutlichen Aufwärtsbewegung der Apple-Aktie widerspiegelte.

Auswirkungen auf den deutschen Aktienmarkt

Die Entwicklungen bei Apple haben auch Auswirkungen auf den deutschen Aktienmarkt. Nach einem positiven Wochenauftakt zeigte der DAX am Dienstag eine verhaltene Reaktion. Die Bewegungen der wichtigsten Indizes waren gering, was auf eine abwartende Haltung der Anleger hindeutet. Dennoch bleibt der Technologiesektor, insbesondere mit Blick auf die KI-Entwicklungen, im Fokus der Investoren. Die Marktbeobachter erwarten, dass die Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz weiterhin ein treibender Faktor für die Aktienmärkte sein werden.

