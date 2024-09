Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es kann durchaus positiv sein, wenn es abwärtsgeht, so die Analysten der DekaBank.Beispielsweise sei es hilfreich für die Inflation, wenn - wie es zuletzt der Fall gewesen sei - die Rohölpreise deutlich sinken würden. Und abwärts gerichtete Inflationsraten seien notwendig, damit die großen Notenbanken ihre Leitzinsen senken könnten. So hätten in der vergangenen Woche die Spekulationen über die anstehende Leitzinssenkung der US-Notenbank FED wieder Fahrt aufgenommen. Die FED könnte bei ihrem Zinsentscheid am 18. September nicht mit einem 25-Basispunkteschritt nach unten gehen, sondern vielleicht gleich mit 50 Punkten. Die US-Inflationsraten würden dem nicht widersprechen. Deshalb richte sich der Blick jetzt sehr stark auf den US-Arbeitsmarkt. ...

