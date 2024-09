Die Ford Motor Company verzeichnet in jüngster Zeit einen bemerkenswerten Anstieg interner Aktienkäufe, was auf wachsenden Optimismus innerhalb des Unternehmens hindeutet. Im vergangenen Jahr haben mehrere Führungskräfte ihre Anteile deutlich erhöht, was als positives Signal für die Zukunftsaussichten des Autoherstellers gewertet wird. Ein hochrangiger Entwicklungsleiter tätigte dabei den größten Einzelkauf im Wert von etwa 2 Millionen Euro. Insgesamt überstiegen die Insider-Käufe die Verkäufe, was das Vertrauen in die Unternehmensstrategie unterstreicht.

Elektrofahrzeuge bleiben Herausforderung

Trotz der internen Zuversicht steht Ford, wie die gesamte Automobilindustrie, vor Herausforderungen im Bereich der Elektromobilität. Aktuelle Studien zeigen einen Rückgang des Interesses an Elektrofahrzeugen unter US-Verbrauchern. Nur 11% der Befragten planen den Kauf eines vollelektrischen Fahrzeugs. Als Gründe werden mangelndes Verständnis für die langfristigen Vorteile sowie Bedenken hinsichtlich der Batteriekosten genannt. Ford setzt daher verstärkt auf Hybridmodelle, die bei den Kunden auf größere Akzeptanz stoßen.

