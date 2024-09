Rund vier Prozent hat die Alibaba-Aktie am Dienstag im asiatischen Handel zugelegt. Bislang war sie für chinesische Investoren nur in Hongkong handelbar. Doch nun ist das Papier auch auf dem chinesischen Festland zugänglich. Laut den Prognosen von Bloomberg Intelligence könnten dadurch Zuflüsse in zweistelliger Milliardenhöhe zustande kommen.Am Dienstag wurde Alibaba in das Stock-Connect-Programm aufgenommen worden. Dieses verbindet die Börsen von Shanghai und Shenzhen mit Hongkong. Die Experten ...

