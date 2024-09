The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, gab heute bekannt, dass Vertreter des Unternehmens auf dem Dornbirn Global Fiber Congress (GFC) vom 11. bis 13. September in Dornbirn, Österreich, Vorträge halten werden. Diese Vorträge befassen sich mit zwei Schlüsselinitiativen innerhalb der Roadmap und der Vision der The LYCRA Company's Planet Agenda Platform und 2030 Sustainability Goals.

Jean Hegedus, Direktorin für nachhaltige Geschäftsentwicklung bei The LYCRA Company, wird "From Farm to Fiber": Developing Elastane with 70% Bio-Derived Content" am 11. September um 14:20 MESZ (Kulturhaus Raum B) präsentieren. Andrea Vanderhoff, Direktorin für Technologie und Nachhaltigkeit bei Qore, dem Hersteller von QIRA, einem 1,4-Butandiol der nächsten Generation (auch bekannt als BDO), das aus jährlich erneuerbarem Mais hergestellt wird, wird sich ihr anschließen. Ihre Präsentation zeigt den Entwicklungsweg bis zur Kommerzialisierung der aus QIRA hergestellten LYCRA Faser.

"Bald werden fast 70 Prozent der LYCRA-Fasern aus jährlich erneuerbaren Rohstoffen stammen, was den Kohlenstoff-Fußabdruck der LYCRA-Fasern um bis zu 44 Prozent reduzieren könnte, wie aus einer Ökobilanz (LCA)* hervorgeht", sagte Hegedus. "Wir gehen davon aus, dass diese nachhaltige Lösung die gleiche Leistung wie unsere ursprüngliche Faser erbringt und dazu beiträgt, unsere Umweltbelastung und die unserer Kunden zu reduzieren."

Alberto Ceria, Senior Application Development Professional, und David Godshall, Senior R&D Scientist von The LYCRA Company, präsentieren am 11. September um 15:55 Uhr MESZ (Kulturhaus Raum B) das Thema "Pre- und Post-Consumer Recycling von LYCRA Fiber".

"Elastan wird oft als Verunreinigung beim Textilrecycling angesehen, aber The LYCRA Company hat sich verpflichtet, Kreislauflösungen zu entwickeln, die dieses Problem angehen", sagte Ceria. "Unsere Präsentation beschreibt unsere Entwicklung von Recycling-Technologien, die Stretch-Stoffe am Ende ihrer Lebensdauer in recyceltes Elastan umwandeln."

The LYCRA Company ist stolz darauf, Bronze-Sponsor des diesjährigen Kongresses zu sein und stellt während der Öffnungszeiten des GFC aus. Schauen Sie vorbei, um mehr über die aus QIRA hergestellte LYCRA Faser zu erfahren, oder besuchen Sie diese Website.

*Schätzung aus dem Cradle-to-Gate Screening LCA für eine repräsentative LYCRA Faserproduktionsanlage, Juni 2022, erstellt von Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company ist ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche, der sich verpflichtet hat, nachhaltige Produkte aus erneuerbaren, vor und nach dem Verbrauch recycelten Inhaltsstoffen anzubieten, die den Abfall reduzieren und die Voraussetzungen für Kreislaufwirtschaft schaffen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten, ist Eigentümer der Marken LYCRA LYCRA HyFit LYCRA T400 COOLMAX THERMOLITE ELASPAN SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company steigert den Wert der Produkte ihrer Kunden, indem sie einzigartige Innovationen anbietet, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Erfahren Sie mehr unter lycra.com.

LYCRA ist eine Marke von The LYCRA Company.

QIRA ist eine Marke von Qore

