AngloGold Ashanti und Centamin haben eine Vereinbarung über die Übernahme von Centamin getroffen. Die Zielgesellschaft ist ein bedeutender Goldproduzent, dessen wichtigste Mine die Sukari-Goldmine in Ägypten ist. Die Sukari-Mine hat seit 2009 über 5,9 Mio. Unzen Gold produziert. Die Übernahme bewertet jede Centamin-Aktie mit 163 Pence, das entspricht einer Prämie von 36,7 % auf den Centamin-Schlusskurs von 120 Pence am 9. September 2024. Der Gesamtwert des Übernahmeangebotes beläuft sich auf etwa 2,5 Mrd. USD. Nach der Übernahme von Osino Resources in Namibia dürfte der afrikanische Kontinent weiter in den Fokus von Investoren rücken. Ein weiterer Übernahmekandidat als direkter Nachbar von Barrick Gold ist Desert Gold Ventures. Mehr dazu im Bericht.

Den vollständigen Artikel lesen ...