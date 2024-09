© Foto: Beata Zawrzel - picture alliance / NurPhoto



Der wichtigste Event von Apple ist über die Bühne gegangen. Die Erwartungen an das neue iPhone waren hoch, erfüllt wurden sie nicht wirklich. Beim Thema "AI" schauen viele Fans noch in die Röhre, besonders deutsche! Apple fokussiert sich bei den neuen iPhone-Modellen auf verbesserte Kameras und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (AI). Hört sich gut an - unterm Strich hat sich aber nicht viel verändert. Dass Apple die Kamera verbessert ist eine olle Kamelle und die mit Spannung erwarteten AI-Funktionen sind erst einmal nicht auf dem neuen iPhone 16, sondern werden peu à peu über Updates nachgeliefert. Deutsche Apple-Fans schauen dabei komplett in die Röhre. Ein erster Teil der …