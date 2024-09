Die DIC Corporation (TOKIO: 4631) gab heute bekannt, dass sie im vergangenen Monat die Zertifizierung gemäß ISCC PLUS*, einem internationalen Zertifizierungsprogramm für nachhaltige Produkte, für ein von der Tochtergesellschaft DIC Epoxy (Malaysia) hergestelltes Produkt erhalten hat.

ISCC PLUS-zertifiziertes Produkt

Zertifiziertes Unternehmen/Standort Produkt Produktname DIC Epoxy (Malaysia) Sdn. Bhd. Epoxidharz EPICLON

ISCC PLUS ist ein freiwilliges Programm, mit dem die angemessene Verwaltung von recycelten und aus Biomasse gewonnenen Rohstoffen in der gesamten Lieferkette, einschließlich der Produktionsverfahren, bescheinigt wird. Die Zertifizierung erleichtert die Nutzung von Rohstoffen, für die der Massenbilanzansatz† verwendet wurde. Darüber hinaus wird die Verwendung von biologisch eingestuften Massenbilanzrohstoffen die Kohlenstoffbilanz des größten Produkts der DIC Group voraussichtlich um 19,4 Prozent reduzieren, im Vergleich zu herkömmlichen Produkten, bei denen aus fossilen Brennstoffen gewonnene Rohstoffe verwendet werden.

Die DIC Group hat einen Beitrag zur Verwirklichung der Kohlenstoffneutralität, die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft und den Aufbau einer nachhaltigen Lieferkette als maßgebliche Aspekte identifiziert, die vom Unternehmen in Angriff genommen werden müssen. In Zukunft wird DIC in Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften, die in mehr als 60 Ländern und Gebieten tätig sind, weiterhin auf eine nachhaltige Entwicklung hinarbeiten, die im Einklang mit ihrem Ziel des Beitrags zur Nachhaltigkeit der globalen Umwelt und der Gesellschaft steht.

Das Programm ISCC PLUS, das von der International Sustainability Carbon Certification (ISCC) durchgeführt wird, ist ein weltweit anwendbares Zertifizierungssystem, das Produkte zertifiziert, bei denen recycelte und aus Biomasse gewonnene Rohstoffe in der gesamten Lieferkette angemessen zum Einsatz kommen.

Bei der Herstellung von Produkten werden in vielen Fällen Rohstoffe unterschiedlicher Herkunft-d. h. aus Biomasse bzw. aus Erdöl gewonnene Materialien-gemischt verwendet. Der Massenbilanzansatz ist eine Methodik für die Zuteilung der Eigenschaften nachhaltiger Rohstoffe zum Endprodukt, basierend auf der Einsatzmenge.

Zur Berechnung der Kohlenstoffbilanz eines Produkts (der CO2-Emissionen, die an die Atmosphäre abgegeben werden) nutzt DIC Primäremissionsdaten für die Massenbilanz der biologisch eingestuften Rohstoffe und sekundäre Daten (aus der Datenbank für Umweltanalysen (Ecoinvent v3.10)) für die aus fossilen Brennstoffen gewonnenen Rohstoffe. Der erfasste Datenumfang erstreckt sich auf den gesamten Produktlebenszyklus von der Gewinnung der Rohstoffe bis hin zur Auslieferung des Produkts aus einer DIC-Produktionsanlage. Davon abgezogen werden biogene Emissionen (CO2, das im Verlauf des Wachstums von Biomasse absorbiert wird), um einen Wert zu erhalten, der mit dem Standard ISO 14067 der International Organization for Standardization im Einklang steht.

Weitere Produkte der DIC Group, die die Zertifizierung nach ISCC PLUS erhalten haben oder voraussichtlich erhalten werden

Zertifiziertes Unternehmen/Standort Produkt Produktname Zertifizierungsdatum DIC Corporation Polystyrol DICSTYRENE HYBRANCH Oktober 2023 DIC Corporation Coextrudierte Mehrschichtfolie DIFAREN 2025 (schätzungsweise)

Über DIC Epoxy (Malaysia) Sdn. Bhd.

Anschrift: Plot 408, Jalan Pekeliling, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia

Vertreter: Kunihiro Morinaga

Gründungsjahr: 1997

Hauptbetrieb: Herstellung und Vertrieb von Epoxidharzen

Über die DIC Corporation

Die DIC Corporation ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Feinchemikalien und das Kernunternehmen der DIC Group, einem multinationalen Konzern, der rund 180 Unternehmen umfasst, darunter die Sun Chemical Corporation, und in mehr als 60 Ländern und Gebieten tätig ist. Die DIC Group genießt hohes Ansehen als weltweit führender Anbieter in den Märkten für diverse Produkte, die für den modernen Lebensstil unverzichtbar sind, darunter Verpackungsmaterialien, Display-Materialien, die in Fernseh- und Computerschirmen zum Einsatz kommen, Hochleistungsmaterialien für Smartphones und andere digitale Geräte sowie Fahrzeuge. Mit konsolidierten jährlichen Nettoumsätzen von über 1 Billion JPY und mehr als 22.000 Mitarbeitenden weltweit setzen wir uns kontinuierlich dafür ein, eng mit unseren Kunden in der ganzen Welt zusammenzuarbeiten.

Website: https://www.dic-global.com/en/

