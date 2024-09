Für Dell läuft es derzeit. Der Konzern legte am Ende August exzellente Zahlen für das 2. Geschäftsquartal vor. Nun wurde bekannt, dass die Dell-Aktie mit der nächsten Indexanpassung in den S&P 500 aufgenommen wird. Die Reaktion des Marktes fiel entsprechend aus, obgleich nicht ganz so euphorisch, wie bei "Mitaufsteiger" Palantir.Dell rückt in den S&P 500 auf Am 23. September beginnt im S&P 500 das große Stühlerücken. Drei Aktien werden den ...

