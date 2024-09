Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG



Unternehmen: Shelly Group AD

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.09.2024

Kursziel: 49,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Analyst: Bastian Brach



IFA-Feedback: Shelly legt den Grundstein für die nächste Wachstumsphase

Shelly präsentiert sich aktuell (06.09. bis 10.09.) auf der Berliner Technologiemesse IFA mit einem Messestand in der Smart Home-Area. Sowohl die Größe des Standes als auch die hohe Besucherfrequenz im Vergleich zu anderen Branchenanbietern bestätigen u.E. die positive Entwicklung Shellys in den vergangenen Jahren. In unserem Gespräch mit Co-CEO Wolfgang Kirsch waren die Schwerpunktthemen insbesondere die Integration der akquirierten LOQED, der weitere Aufbau der internen Teamstrukturen und die Langfriststrategie, die im Rahmen des Capital Market Days im November erläutert werden soll.

LOQED als Akquisitions-Musterbeispiel: Anfang Juli verkündete Shelly die Übernahme des niederländischen Unternehmens LOQED B.V. im Rahmen eines Asset-Deals und konnte sich somit sowohl zeit- und kosteneffizient (Kaufpreis: 0,15 Mio. EUR) eine neue Produktkategorie (smarte Türschlösser) erschließen. Aktuell wird in Bulgarien an der Integration der Produkte sowohl auf der Hardware- als auch der Softwareebene gearbeitet, um im kommenden Jahr ein Next-Gen-Produkt mit ShellyOS präsentieren zu können. Im Verkauf der alten Produktgeneration erzielte Shelly seit der Übernahme ebenfalls signifikante Fortschritte, indem verbesserte Einkaufskonditionen vereinbart und der Vertrieb mithilfe des europaweiten Händlernetzwerks ausgebaut wurden. Mit dem Launch der Next-Gen-Produkte erwarten wir zusätzlichen Rückenwind und spürbare Umsatzbeiträge im Jahresverlauf 2025. Das Smart-Home-Teilsegment Sicherheit, wozu neben Schlössern auch Außen- und Innenkameras gehören, war über Anbieter wie IMOU ebenfalls großflächig auf der IFA vertreten.



Ausbau der Teamstrukturen: Ungeachtet der bisherigen Fortschritte entwickelt Shelly die Unternehmensstruktur stetig weiter. Nachdem mit Karsten Sommer ein Geschäftsführer für die besonders wichtige DACH-Region eingestellt wurde (siehe Comment vom 28. August 2024) liegt der Fokus derzeit auf den Abteilungen Finance, HR und Procurement. Hervorzuheben ist hier der Aufbau einer dezidierten Einkaufsabteilung, von welcher sich sich das Unternehmen in den kommenden Jahren bessere Einkaufskonditionen von den chinesischen Zulieferern auf der Preisebene sowie bzgl. der Zahlungskonditionen erhofft. Gerade die hohe Working Capital-Quote, die dieses Jahr u.E. erstmals auf über 50% ansteigen dürfte (MONe: 51,8%, +5,8PP yoy) verhindert derzeit noch, dass die hohen operativen Margen auch in signifikanten Free Cashflows resultieren. Aufgrund der Maßnahmen erwarten wir im kommenden Jahr eine leichte Reduktion der WC-Quote auf 49,4%, die sich erstmals in der Firmenhistorie in einem zweistellig positiven FCF i.H.v. 11,2 Mio. EUR niederschlagen sollte.



Fazit: Die hervorragende Entwicklung der Shelly Group zeigte sich auch dieses Jahr wieder auf der IFA. Die Produkte überzeugen im Vergleich zur Konkurrenz mit der Kombination aus hoher Leistungsfähigkeit, stilvollem Design und einem attraktiven Preispunkt. Desweiteren bestehen noch erhebliche langfristige Wachstumspotenziale, u.a. über den Ausbau des Produktportfolios wie im Fall der LOQED-Akquisition gesehen. Aufgrund der Kombination aus außergewöhnlich hohem Wachstum und einer attraktiven Bewertung (KGV2025e: 19,6) bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 49,00 EUR.



°