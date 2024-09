FCR hat sich in H1 trotz schwieriger Marktbedingungen gut behauptet. Das Unternehmen erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 26,6 Mio., was einem Rückgang von rund 14% yoy entspricht. Trotz höherer Finanzierungskosten konnte FCR mit einem EBT von EUR 4,8 Mio. und einem FFO von EUR 3,9 Mio. eine solide Profitabilität erzielen. Die Bilanz des Unternehmens wurde gestärkt: Das Immobilienportfolio des Unternehmens überstieg EUR 400 Mio. und die Eigenkapitalquote legte auf 28,6% zu. Die Immobilien von FCR werden mit dem 12,5-fachen der annualisierten JNKM bewertet, was eine konservative und nachhaltige Bewertung widerspiegelt. Der NAV nach EPRA stieg auf EUR 14,61 je Aktie. Das Management bleibt für das GJ24 optimistisch und erwartet eine Fortsetzung der profitablen Entwicklung, nicht zuletzt im Hinblick auf die bevorstehende Zinswende. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 20,50 und weisen darauf hin, dass die positive Neubewertung des Immobiliensektors bei FCR noch aussteht. Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG





© 2024 AlsterResearch