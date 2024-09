Nach einem Rückgang im Juli verzeichnete China beim Absatz von Elektroautos und Plug-in-Hybriden im August seinen bis dato zweitbesten Monatswert: Rund 1,1 Millionen der sogenannten New Energy Vehicles wurden laut Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) im August 2024 verkauft. Das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und elf Prozent mehr als im Juli 2024. Der Begriff New Energy Vehicles fasst dabei zwei Arten von Autos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...