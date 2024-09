© Foto: Lars Penning/dpa



Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat seine Jahresprognose für den Verkauf von Plug-in-Hybridfahrzeugen nach oben korrigiert. Die Nachfrage steigt stark.BYD hebt das Ziel auf 4 Millionen Einheiten an, nachdem zuvor 3,6 Millionen Fahrzeuge angepeilt wurden. Laut Morgan Stanley, die sich auf Aussagen des Managements berufen, treiben neue, besser ausgestattete Modelle diesen Optimismus voran. Aktuelle Marktdaten zeigen, dass der Absatz von New Energy Vehicles, zu denen Elektro- und Hybridautos zählen, in China erstmals über eine Million Einheiten pro Monat erreicht hat. Mit einem Marktanteil von 53,8 Prozent übertreffen diese Fahrzeuge nun deutlich die klassischen Verbrenner. Im …