Oracle - nach Quartalszahlen fast 9 Prozent im Plus

Das amerikanische Unternehmen erzielt ein großes Wachstum im Cloud Bereich.



Allein der Umsatz im Cloud-Infrastruktur-Segment stieg um 45 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar. Der Gesamtumsatz des Unternehmens erreichte 13,3 Milliarden US-Dollar und dadurch wurde ein Gewinn von 1,39 US-Dollar pro Aktie erzielt. Eine neue Partnerschaft mit AWS, dem Cloud-Service von Amazon, erweitert die Multi-Cloud-Strategie, die laut Oracle ein wichtiger Wachstumstreiber in Zukunft sein wird. Das Unternehmen strebt für die Jahre 2025 und 2026 ein zweistelliges Umsatzwachstum an. Vorbörslich notiert die Aktie bei knapp über 152 US-Dollar, zum Anfang des Jahres waren es 104 US-Dollar, dies entspricht einem Plus von über 46 Prozent seit Jahresanfang.









