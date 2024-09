Berlin/Fulda (ots) -Nach fast 30 Dienstjahren ist Rolf Schamberger M.A. als Leiter des Deutschen Feuerwehr-Museums (DFM) im hessischen Fulda in den Ruhestand verabschiedet worden. 130 Gäste aus dem In- und Ausland erwiesen dem international anerkannten Experten für Brandschutz- und Feuerwehrgeschichte bei einem festlichen Empfang im DFM ihren Dank und Respekt.Schamberger hatte am 1. Juli 1995 seine Tätigkeit am Deutschen Feuerwehr-Museum aufgenommen. Der Kunsthistoriker entwickelte das Haus kontinuierlich weiter. Meilensteine waren unter anderem die Realisierung eines Besucherdepots sowie wissenschaftliche Projekte zur Geschichte der Feuerwehr in der Zeit des Nationalsozialismus, deren Ergebnisse er in die Dauerausstellung einbrachte. Diese und weitere Verdienste würdigten die zahlreichen Redner während der Festveranstaltung."Dir ist es zu verdanken, dass unter den rund 60 Feuerwehrmuseen in Deutschland unseres das Leitmuseum ist. Du hast die Menschen hier begeistert mit deinen Geschichten", sagte Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Er hob auch Schambergers unermüdliche Arbeit in nationalen und internationalen Gremien und Netzwerken zur Brandschutz- und Feuerwehrgeschichte hervor. Dazu zählte ein mehr als 25 Jahre währendes intensives Engagement in den historischen Gremien des Weltfeuerwehrverbandes CTIF. Der DFV-Präsident verlieh Schamberger im Anschluss die Goldene Ehrennadel des DFV. Norbert Fischer schloss sich als Präsident des Landesfeuerwehrverbands (LFV) Hessen dem Lob seines Vorredners an. "Was Du für die Aufarbeitung der Geschichte der Feuerwehren getan hast, kann man mit Worten kaum beschreiben", so Fischer. Zusammen mit Landesstabführer Alexander Eckhardt zeichnete er Schamberger mit dem Ehrenzeichen für Hessische Feuerwehrmusiker in Gold aus.Fuldas Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld dankte in seiner Rede dem scheidenden DFM-Leiter im Namen von Stadt und Region. Er überreichte Schamberger zwei Tickets für den Fuldaer Musicalsommer 2025. Als "lebendes Feuerwehrgeschichtsbuch" bezeichnete Dr. Tobias Bräunlein, Leiter der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz im Hessischen Innenministerium, den scheidenden Museums-Chef. Schamberger habe seine Berufung zum Beruf gemacht. Für seine Verdienste erhielt der bisherige DFM-Leiter das Goldene Brandschutzverdienstzeichen am Bande des Landes Hessen.Christian Herrmann, Vizepräsident der THW-Bundesvereinigung, lobte Schambergers Engagement für das 2006 angestoßene und seither kontinuierlich verfolgte Projekt eines gemeinsamen Museums der Deutschen Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks. Ziel ist es, in zentraler Lage in Fulda den deutschen Bevölkerungsschutz in einer multifunktionalen Einrichtung darzustellen. Herrmann verlieh Schamberger dafür das Ehrenabzeichen der Präsidentin des THW, Sabine Lackner.Für die Kommission für Geschichte des Weltfeuerwehrbands CTIF überbrachte den Dank Dr. Christian K. Fastl, Vorsitzender der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Brandschutz- und Feuerwehrgeschichte. Der Österreicher betonte: "Die Geschichte ist nicht nur die Geschichte der Helden, sondern auch derer, die auf der anderen Seite standen. Dafür hat sich Rolf Schamberger stets eingesetzt." Als weitere Festredner kamen Ralf Keine (ehemaliger Leiter des kürzlich aufgelösten Museums der Feuerwehr Frankfurt am Main) und Dr. Ewald Schlüter (langjähriger Weggefährte Schambergers) zu Wort. Aufgelockert wurde das Programm durch den Musikzug der FF Büdingen.Zeitgleich mit Schamberger verabschiedete DFV-Präsident Banse auch Dr. Klaus Zehner, ehemaliges Vorstandsmitglied der SV SparkassenVersicherung. Dr. Zehner war seit 2008 gewähltes Mitglied im Vorstand des Vereins Deutsches Feuerwehr-Museum e.V.. "Die Sparkassenversicherungsgruppe pflegt ein gutes Verhältnis zu den deutschen Feuerwehren und deren Verbänden. Klaus Zehner gelang es, mit seinem unermüdlichen Wohlwollen, die inhaltliche Anbindung an die Sparkassenversicherung zu intensivieren", so der DFV-Präsident. "Es war ihm immer wichtig, das Thema der Daseinsfürsorge in der Konzeption des Museums zu berücksichtigen." Er würdigte Dr. Zehner als Brückenbauer, der es verstand, mit seiner ruhigen und besonnenen Art die Weiterentwicklung des DFM zu fördern.Bei der Festveranstaltung stellte DFV-Präsident Banse die Nachfolger Schambergers vor. Seit dem 1. September 2024 leiten Dr. Michael Rüffer und Bernd Müller-Strauß M.A. als Doppelspitze das Museum gemeinsam. Noch bis Ende des Monats steht ihnen der bisherige DFM-Chef beratend zur Seite. Mit einem "Ich melde mich ab" verabschiedete sich ein sichtlich ergriffener Rolf Schamberger aus seiner Leitungsfunktion.Weitere Informationen über das Deutsche Feuerwehr-Museum Fulda gibt es unter https://dfm-fulda.de/.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgfeuerwehrverband.defacebook.com/112willkommenx.com/FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5861479