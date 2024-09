Es sind nur noch wenige Wochen bis zur DKM 2024, die am 29. und 30.10.2024 in der Messe Dortmund stattfindet. Doch schon am 19.09.2024 starten die DKM Streaming-Days auf der digitalen Plattform DKM365. Auf dem Weg zur DKM 2024 finden in diesem Jahr fünf DKM Streaming-Days auf der digitalen Plattform DKM365 statt. In Online-Workshops präsentieren DKM Aussteller Produkte, Services und Trends. Teilnehmende Versicherungsmakler und Versicherungsmaklerinnen können bei den Veranstaltungen Wissen tanken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...