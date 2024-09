XRP News: Ripple Labs könnte bald Stablecoin in Japan auf den Markt bringen

Bereits in wenigen Wochen könnte mit dem RLUSD-Token der erste Stablecoin von Ripple Labs auf den Markt kommen. In Verbindung mit der Tatsache, dass der jahrelange Rechtsstreit zwischen dem XRP-Unternehmen und der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC ein Ende gefunden hat, könnte dies bald zu einer XRP-Kursexplosion führen - zumindest, wenn die Hoffnung der Anleger erfüllt wird.

Jetzt meldete sich erneut Brad Garlinghouse, CEO von Ripple Labs, zu Wort und äußerte sich in einem Interview nicht nur zu baldigen Zukunft, sondern wagt sogar ein Blick auf die kommende Monate - und erklärt, dass er sich durchaus einen weiteren Stablecoin für japanische Krypto-Nutzer vorstellen könnte.

Ripple Pläne: Erst USA, dann Japan?

Erst in jüngster Vergangenheit führte Garlinghouse ein Interview mit Bloomberg und erklärte darin, dass der aktuelle Fokus des Krypto-Unternehmens zunächst einmal auf dem kommenden RLUSD-Stablecoin liegen wird. Allerdings soll dieser zumindest zunächst nur für institutionelle Anleger zugänglich gemacht werden, bevor später über Vermittler auch Privatkunden die Möglichkeit bekommen, ihn zu erwerben. Damit folgt Ripple Labs der gleichen Strategie, wie sie bereits bei USDC und USDT genutzt wird.

Im selben Interview äußerte sich Garlinghouse allerdings auch über einen potenziellen Stablecoin für Japan, der auf dem japanischen Yen aufbauen könnte. So erklärte er: "Die Menschen werden einen Yen-Stablecoin halten wollen und ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit." Dabei spielt er darauf an, dass sein Unternehmen bereits mit 80 Prozent aller japanischen Banken eine Partnerschaft hat. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass Japan - ganz im Gegensatz zur USA - bereits frühzeitig klare Regeln in Bezug auf digitale Vermögenswerte aufgestellt hat.

Trotzdem konzentriert sich Ripple Labs zunächst ausschließlich auf den US-basierten Stablecoin RLUSD, der in den kommenden Wochen am Markt erscheinen soll. Es ist davon auszugehen, dass ein Yen-basierter Stablecoin also erst dann kommen wird, wenn sich der RLUSD-Token am Krypto-Markt etablieren konnte. Ein genaues Datum für die Einführung des neuen Stablecoins gibt es bisher nicht, allerdings erklärte Garlinghouse, dass dies "in Wochen, nicht Monaten" passieren wird. Der genaue Zeitpunkt dürfte auch stark von der Genehmigung durch die SEC abhängen.

Bis es so weit ist, könnte also durchaus noch etwas Zeit vergehen. Viele Anleger verhalten sich dementsprechend derzeit abwartend, was sich auch im XRP-Preis widerspiegelt, denn dieser konnte in den letzten Wochen kaum Veränderungen erleben. Stattdessen konzentrieren sich die meisten Investoren aktuell auf Meme-Coin-Angebote, denn diese Sparte konnte in den letzten Tagen signifikante Zuflüsse erhalten.

Weltweit erster Layer-2-Meme-Coin: Pepe Unchained überschreitet 12-Millionen-Marke

Wie stark aktuell das Interesse an neuen Meme-Coin-Presale ist, zeigt auch ein Blick auf Pepe Unchained (PEPU), denn der junge Meme-Token konnte in den letzten Wochen bereits im Vorverkauf über 12,6 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln. Doch was genau bietet der PEPU-Token überhaupt?

Ähnlich wie der große PEPE-Token basiert auch Pepe Unchained auf der Ethereum-Blockchain, setzt als weltweit erster Layer-2-Meme-Coin jedoch nur darauf auf und bietet ein eigenes Ökosystem. Hier agiert Pepe Unchained bis zu 100-mal schneller als das Ethereum-Netzwerk und kann dadurch wesentlich geringere Gebühren verlangen.

Gleichzeitig haben viele frühzeitige Anleger ein großes Interesse an dem Presale-Staking-Angebot, das bereits aktiv ist und aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 162 Prozent bietet. Das offizielle Whitepaper verrät, dass die Entwickler eine doppelt so hohe Staking-Belohnungen bieten als bei vergleichbaren Projekten.

Damit möchte Pepe Unchained nicht nur in eine direkte Konkurrenz zu den populären und günstigen Solana-Meme-Coins treten, sondern langfristig sogar den PEPE-Token überholen und das eigene Ökosystem weiter ausbauen. Es bleibt also abzuwarten, ob der unerwartet starke Presale-Erfolg auch nach dem offiziellen Launch anhalten kann.

