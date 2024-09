Datum der Anmeldung:

05.09.2024



Aktenzeichen:

B2-40/24



Unternehmen:

HEARTLAND A/S (DK), Vermögenserwerb der Marken Topshop und Topman der ASOS.com Ltd. (GB) und der ASOS Holdings Ltd. (GB)



Produktmärkte:

Accessoires, Bekleidung, Schuhe

