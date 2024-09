Die Nordex-Aktie zeigt sich in einem turbulenten Marktumfeld bemerkenswert stabil. Während der XETRA-Handel am Morgen eröffnete, pendelte der Kurs um die 14-Euro-Marke, mit nur geringen Schwankungen zwischen 13,97 und 14,17 Euro. Diese Beständigkeit ist besonders beachtenswert, wenn man bedenkt, dass das Papier in den vergangenen Monaten sowohl Höhen als auch Tiefen erlebt hat.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der aktuellen Seitwärtsbewegung sehen Experten noch Luft nach oben. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 19,03 Euro prognostizieren Analysten ein erhebliches Wachstumspotenzial für die Nordex-Aktie. Diese optimistische Einschätzung basiert unter anderem auf den jüngsten Quartalszahlen, die eine deutliche Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zeigen. Obwohl das Unternehmen noch Verluste verzeichnet, hat sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr stabilisiert, was Investoren zuversichtlich stimmt.

