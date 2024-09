Munsbach (www.fondscheck.de) - Der August begann an den globalen Aktienmärkten mit einem kleinen Schocker und dem bislang stärksten Kursrücksetzer im laufenden Jahr, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY)."Auslöser" seien zunächst unerwartet schwach ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA gewesen, die die Angst vor einer wirtschaftlichen Abschwächung hätten wiederaufleben lassen. In der Folge hätten viele Anleger Risikopositionen abgebaut, was in Teilen des Marktes zu starken Schwankungen geführt habe. Dies habe sowohl die teilweise binär anmutenden Rotationsbewegungen zwischen US-amerikanischen Nebenwerten und den großkapitalisierten US-Mega-Caps ("Magnificent Seven"), aber vor allem den japanischen Aktienmarkt betroffen. Der habe weiterhin unter dem unmittelbaren Einfluss großer Währungsspekulationen im Japanischen Yen gestanden, die schlagartig reduziert worden seien und dem Nikkei am 5. August mit -12,4% den größten Wertverlust seit dem Schwarzen Montag 1987 beschert hätten. Im weiteren Verlauf des Monats sei dann wieder Ruhe eingekehrt und in nahezu allen Marktsegmenten habe ein signifikanter Anteil der Kursrückgänge wettgemacht werden können. ...

