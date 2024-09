Trailer Dynamics, DB Schenker und CATL wollen den Einsatz der Batterietausch-Technologie von CATL in E-Trailern in Europa ausloten. Dazu plant das Trio im ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie. Außerdem soll es zu dem Ansatz schon auf der IAA Transportation diesen Monat etwas zu sehen geben. Die drei beteiligten Unternehmen arbeiten schon länger gemeinsam an elektrifizierten Trailern. Beim schon mehrfach von uns thematisierten eTrailer der Aachener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...