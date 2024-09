Der Silberpreis präsentiert sich am Dienstagmorgen mit einem Anstieg von 0,83 % auf 28,25 US-Dollar und setzt damit seine volatile Handelswoche fort. Trotz dieses jüngsten Anstiegs verzeichnet das Edelmetall über die letzten fünf Handelstage einen leichten Rückgang von 0,87 %. Dieser Artikel analysiert die gegenwärtigen Einflussfaktoren und die technische Lage des Silbermarktes.Anzeige:Die Preisentwicklung von Silber (TVC:SILVER) ist eng mit den Zins- und Inflationserwartungen verknüpft. Der US-Dollar erreichte am Dienstag ein Wochenhoch, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...