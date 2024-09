© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Am Tag nach der Vorstellung des neuen iPhone folgt ein dicker Kater für Apple. Der Europäische Gerichtshof entscheidet, dass das Unternehmen seine 13-Milliarden-Strafe zahlen muss. Auch Alphabet wird zur Kasse gebeten.Apple hat eine entscheidende Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof erlitten: Der Tech-Gigant muss nun eine Steuerrückzahlung von 13 Milliarden Euro an Irland leisten. Das höchste EU-Gericht in Luxemburg bestätigte das wegweisende Urteil von 2016, wonach Irland durch Steuervergünstigungen für Apple gegen das EU-Beihilferecht verstoßen habe. Zuvor hatte ein unteres Gericht zugunsten Apples entschieden, doch der aktuelle Richterspruch hob dieses Urteil wieder auf. Tipp aus …