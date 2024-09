www.bernecker.info

www.bernecker.info

... so schlimm wird es am Ende nicht kommen.Doch auch wenn juristische Einschläge (EU/USA-Kartellrecht) oftmals Kaufgelegenheiten generieren, so hat sich die charttechnische Situation dadurch keineswegs verbessert; im Gegenteil: der Abwärtstrendkanal ist voll in Takt, der 1Jahresaufwärtstrend in Gefahr und ein Todeskreuz kann auch noch drohen.Auch wenn sich die fundamentalen Bewertungskennzahlen mit sinkendem Kurs verbessern dürften, so gilt es technisch noch zu warten.Etwas genauer dazu in Berneckers-Chartecke.Gute Geschäfte.Ihre Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!