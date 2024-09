Emittent / Herausgeber: riba:businesstalk GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

Elovade übernimmt den schwedischen Distributor Inuit AB und setzt paneuropäisches Wachstum fort



Erfolgreiches M&A-Projekt unter dem Schirm der Investoren HQ Equita und Verdane Der Value Added Distributor Elovade (ehemals EBERTLANG) und seine renommierten Investoren HQ Equita und Verdane geben die Übernahme des schwedischen Distributors Inuit AB bekannt. Mit dieser Akquisition setzt Elovade seine pan-europäische Wachstumsstrategie erfolgreich fort und stärkt die Marktpräsenz in Skandinavien. Wetzlar, 10. September 2024 - Der Value Added Software Distributor Elovade, seit nahezu 30 Jahren im Geschäft, und seine Investoren HQ Equita und Verdane geben die Akquisition des schwedischen Distributors Inuit AB bekannt. Durch den Erwerb von Inuit AB vergrößert die Elovade-Gruppe ihr Produktportfolio um weitere interessante Lösungen aus den Kernsegmenten IT- Security und Infrastruktursoftware. Bereits 2021 begleitete HQ Equita das Unternehmen bei der Gründung einer Niederlassung in der Schweiz und bei der Integration des deutschen IT-Security-Distributors 8Soft; mit der Übernahme des italienischen MSP-Distributors ACHAB und des schwedischen VAD Innosoft folgten 2022 weitere erfolgreiche M&A-Projekte. Beteiligungen von HQ Equita und Verdane Der erfahrene Private-Equity-Investor HQ Equita ist seit 2019 Teil der Erfolgsgeschichte von Elovade. Mit dem auf nachhaltiges Wachstum und Value Creation spezialisierten Private-Equity-Investor Verdane gewann der VAD Anfang 2024 einen weiteren finanzstarken und erfahrenen Partner. Gemeinsam mit den beiden Investoren treiben die Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, Philip Weber und Marcus Zeidler, die eingeschlagene und bewährte Wachstumsstrategie von Elovade weiter voran. So wuchsen Umsatz und EBITDA der Gruppe seit dem Einstieg von HQ Equita im Jahr 2019 auf mehr als das Dreieinhalbfache in 2024, während die Mitarbeiterzahl sich etwas mehr als verdoppelt hat. Dies belegt die hervorragende Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe rund 150 Mitarbeiter in fünf europäischen Niederlassungen. Auch die Partnerlandschaft konnte maßgeblich ausgebaut werden. Aktuell betreut Elovade mitsamt seiner Ländergesellschaften mehr als 11.000 aktive MSP- und Reseller-Partner in Europa und hat Zugang zu rund 60 Prozent des relevanten Marktes in den jeweiligen Regionen. Nächstes Kapitel der VAD-Erfolgsgeschichte Der jüngste Zukauf von Inuit sowie das starke Netzwerk, die finanzielle Stabilität und die umfangreiche Expertise der Investoren unterstützen Elovade dabei, sich als führende Kraft im europäischen VAD-Geschäft weiter zu etablieren. Erklärtes Ziel der Gruppe ist es, durch organisches Wachstum und gezielte Übernahmen Marktanteile in bestehenden und neuen Regionen zu sichern und sich durch gebotene Mehrwerte klar zu positionieren. "Mit dem Ausbau der nordischen Region verfolgen wir konsequent unser Ziel der pan-europäischen Expansion unserer VAD-Gruppe. Inuit ergänzt die Elovade-Familie durch ihr Produktportfolio mit Schwerpunkt ITSM und ihren Fokus auf größere MSPs in den Nordics ideal", erläutert Elovade-CEO Philip Weber. Thorir Eggertsson, CEO von Inuit: "Wir freuen uns sehr, nun Teil der dynamisch wachsenden Elovade-Gruppe zu sein und die Möglichkeit zu haben, mit neuen Kollegen in Europa zusammenzuarbeiten, Wissen auszutauschen und voneinander zu lernen. Gemeinsam mit den Teams in Deutschland, der Schweiz, Italien und dem bestehenden Team in Schweden wollen wir das Angebot für den Fachhandel deutlich erweitern und auf ein neues Niveau heben." Stärkung der neuen Marke Bis vor Kurzem firmierte die VAD-Gruppe unter den ursprünglichen Namen ihrer Ländergesellschaften (EBERTLANG, ACHAB, Innosoft). Mit der Einführung der länderübergreifenden Marke Elovade im Juni wurden die Niederlassungen unter einem gemeinsamen Dach vereint. Das neue Unternehmen in der Elovade-Gruppe wird zunächst weiterhin als Inuit mit einem Verweis auf Elovade firmieren. Der mittelfristige Plan sieht eine Integration von Inuit in die Elovade-Nordics-Struktur vor. Fokus auf internationalem Wachstum "Dank der Übernahmen entstehen Synergien, mit denen wir unser Angebot und Portfolio auf die jeweiligen Bedürfnisse unserer Partnersegmente noch gezielter anpassen können. Darüber hinaus werden unsere gemeinsamen Schwerpunkte rund um Sicherheitslösungen auch künftig eine klare Positionierung und ein starkes, nachhaltiges Wachstum der Gruppe gewährleisten", so Elovade-CFO/COO Marcus Zeidler. "Unsere Ausrichtung bleibt dabei trotz - oder gerade auch wegen - des gezielten Wachstums gleich. Die persönliche Betreuung unserer Partner steht weiterhin im Fokus: Von unserer kompetenten Beratung, dem starken technischen Support sowie umfangreichen Event- und Akademie-Angeboten werden Partner zukünftig noch stärker profitieren - auch länderübergreifend." Weber ergänzt: "Inuit hat sich in den nordischen Ländern vor allem als ITSM-Experte etabliert und wird mit seinem hervorragenden Service-Angebot und seinen Kompetenzen eine wertvolle Bereicherung für Elovade in den Nordics aber auch für alle anderen Märkte sein." Transaktionsberater HQ Equita und Elovade wurden bei der Transaktion von den Kanzleien Watson Farley & Williams und MAQS Advokatbyrå AB (Recht), Singular Group AG (CDD), Deloitte (FDD und TDD) und MSLAW (Kreditvertrag) beraten.

Elovade Führungsteam: Philip Weber und Marcus Zeidler Bildquelle: Elovade Über Inuit Inuit bietet als Software-Distributor effiziente IT-Lösungen an, die den Alltag seiner Kunden vereinfachen und ist auf Produkte für den IT-Betrieb und die IT-Sicherheit spezialisiert. Im Mittelpunkt des Unternehmens steht die Schaffung von Kundennutzen durch Produktivitätssteigerung und sichere IT-Plattformen. Das Portfolio umfasst Bereiche wie ITSM-Helpdesk, Ticketmanagement, Verwaltung von Clients und Mobilgeräten, Netzwerk- und Serverüberwachung, Cloud-Dienste, IT-Sicherheit, IT-Analyse, Identity Access Management und Active Directory. Zu den wichtigsten Herstellern des Distributors gehören unter anderem der internationale Software-Hersteller ManageEngine und der finnische Security-Spezialist WithSecure. www.inuit.se Über Elovade Elovade ist einer der führenden Value Added Software-Distributoren in Europa mit einem Schwerpunkt auf IT-Sicherheit und Cloud-Dienstleistungen. Mit 150 Experten in Deutschland, Italien, Schweden und der Schweiz unterstützt Elovade tausende IT-Dienstleister und Systemhäuser in ganz Europa bei Verkauf und Implementierung von Software. Partner profitieren von einem umfassenden Serviceangebot, das von Schulungen, Workshops und einer digitalen Lernplattform bis hin zu Audits und vor-Ort-Integrationen in Zusammenarbeit mit den Partnern reicht. Darüber hinaus unterstützt Elovade Softwareanbieter bei der Einführung neuer Produkte in Europa durch geeignete Marketing- und Vertriebsstrategien und sorgt so für eine stetig wachsende Markenbekanntheit im Channel. www.elovade.com I www.elovade.com/de-ch I www.elovade.it I www.elovade.com/sv Pressekontakt riba:businesstalk GmbH Julia Griebel Klostergut Besselich 56182 Urbar - Koblenz Tel.: 0261-96 37 57-12 E-Mail: jgriebel@riba.eu Web: www.riba.eu ELOVADE Deutschland GmbH Alexander Hassel Garbenheimer Str. 36 D-35578 Wetzlar Tel.: +49 (0)6441 67118-398 E-Mail: alexander.hassel@elovade.com Web: www.elovade.com





