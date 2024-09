Die Vonovia-Aktie erlebt einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Angetrieben von der Erwartung sinkender Leitzinsen sowohl in Europa als auch in den USA, verzeichnete das Wertpapier des Immobilienkonzerns deutliche Kursgewinne. Im DAX legte die Aktie um 1,4 Prozent auf 33,24 Euro zu, was den höchsten Stand seit September 2024 markiert. Die positive Stimmung im Immobiliensektor wird zusätzlich durch eine optimistische Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs befeuert, die insbesondere für Aroundtown, aber auch für andere Branchenvertreter, erhebliches Kurspotenzial sieht.

Zinsentscheidungen im Fokus

Die bevorstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed rücken in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Experten rechnen mit einer Senkung des Leitzinses durch die EZB um 0,25 Prozentpunkte am Donnerstag. Von der Fed wird in der kommenden Woche ebenfalls eine Zinssenkung erwartet, wobei einige Marktteilnehmer sogar auf eine Reduzierung um 0,50 Punkte hoffen. Diese Aussichten beflügeln den gesamten Immobiliensektor und lassen Investoren auf eine Erholung der stark zinssensitiven Branche setzen.

