Golden Cariboo - Hochgradiges Gold über mehr als 136 Meter!

Bei diesem Fund handelt es sich um die bedeutendste Entdeckung im Cariboo Gold-Distrikt seit 24 Jahren.

Dieses Bohrloch könnte ein Company Maker sein! Goldexplorer Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN A402CQ) legt brandaktuell die ersten Ergebnisse aus der sogenannten Halo Zone vor - und die zeigen eine spektakuläre neue Goldentdeckung auf!

Ab nur 9,49 Metern Tiefe unter der Oberfläche nämlich stieß das Unternehmen von CEO Frank Callaghan auf einen gewaltigen, durchgehenden Vererzungsabschnitt von 136,51 Metern Länge! Im Mittel lag der Goldgehalt dieses außergewöhnlich mächtigen Mineralisierungsabschnitts der Bohrung QGQ24-13 bei starken 1,46 g/t Gold pro Tonne. Davon enthielten 23,89 Meter im Schnitt 1,82 g/t Gold, weitere 22,73 Meter 3,18 g/t Gold und noch einmal 39,33 Meter wiesen 1,89 g/t Gold auf.



Querschnitt des Bohrlochs QGQ24-13 in der Halo-Zone; Quelle: Golden Cariboo Resources

Erfolgreiche 830 Meter-Erweiterungsbohrung

Dieser Bohrerfolg ist auch deshalb so bedeutend, da Bohrloch QGQ24-13 den Vererzungstrend der so genannten Halo Zone untersuchte, die sich in 830 Metern Entfernung zur historischen Quesnelle Gold Quartz-Mine (QGQ) befindet. Dort hatte Golden Cariboo Mitte Juni bereits eine Entdeckung gemacht und mächtige Vererzungsabschnitte nachgewiesen, deren Gehalte zudem in der Tiefe zunahmen (Wir berichteten. https://goldinvest.de/golden-cariboo-goldgehalte-steigen-in-der-tiefe-deutlich/).

Ein weiterer sehr positiver Aspekt der heutigen Meldung: Bohrloch QGQ24-13 bleibt nach Aussage von Golden Cariboo in alle Richtungen offen, sodass das Potenzial besteht, diese unserer Ansicht nach herausragende Entdeckung sogar noch deutlich auszuweiten!

"Für diese Mächtigkeit sagenhafte Gehalte"

Hinzu kommt, dass Golden Cariboo auch anderen Bohrungen signifikante Goldgehalte aufweisen. Für Bohrloch QGQ24-09, das noch in der Hixon Zone abgeteuft wurde, hatte das Unternehmen bereits einen Großteil der Ergebnisse präsentiert und meldete jetzt noch einen Abschnitt von 0,73 Metern mit 37,00 g/t Gold in rund 345 Metern Tiefe nach. Bohrung QGQ24-10 war die erste Bohrung in die Halo Zone und wies der heutigen Meldung zufolge 0,3 Meter mit 0,66 g/t Gold, 0,46 Meter mit 1,26 g/t Gold und 0,75 Meter mit 2,46 g/t auf.



Aktuelle Karte der Halo-Zone und eines Teils der North Hixon Zone; Quelle: Golden Cariboo Resources

Golden Cariboos CEO Frank Callaghan ist angesichts dieser Entdeckung nahe der Oberfläche, die zudem "für ihre Mächtigkeit sagenhafte Gehalte" aufweise, verständlicherweise begeistert! Er führte weiter aus: "Es ist eigentlich unvorstellbar, dass eine Entdeckung dieses Kalibers nur 4 Kilometer von einer Stadt und einer Hauptverkehrsstraße in British Columbia entfernt gemacht werden kann, und dies ist die bedeutendste Entdeckung im Cariboo Gold-Distrikt seit der Entdeckung der Bonanza Ledge, die unser Team vor 24 Jahren gemacht hat. Die Entdeckung ist in alle Richtungen offen."

Fazit: 136,51 Meter mit 1,46 g/t Gold pro Tonne - und darin hochgradigeren Abschnitten - sind in der Tat ein Wort und ein mehr als nur vielversprechender Beginn für Golden Cariboo in der Halo Zone. Unserer Ansicht nach könnte sich diese Entdeckung zum Company-Maker für die Gesellschaft erweisen, zumal die Vererzung in alle Richtungen - für Erweiterungen - offenbleibt. Jetzt warten wir erstmal gespannt auf die Ergebnisse der Bohrungen QGQ24-13 bis QGQ24-15 (ebenfalls Halo Zone), in denen Golden Cariboo ja an zahlreichen Stellen sichtbares Gold beobachtet hatte!

